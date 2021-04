Sugestões Mercadona para o Dia da Mãe

O Dia da Mãe celebra-se no próximo domingo, dia 2 de maio. Para assinalar esta data tão especial, a Perfumaria da Mercadona lançou uma série de conjuntos de beleza e fragrâncias com um design cuidado e com surpresas no interior.

Nem sempre é fácil acertar no presente a oferecer. Para proporcionar um grau de qualidade diferente, a escolha de opções que encontra em todas as lojas Mercadona foi pensada para chegar a perfis mais variados e necessidades possíveis.

São sete as propostas da Perfumaria para o Dia da Mãe: três conjuntos de perfumes, dois de cuidados faciais, um de cuidados com o corpo e um de fragrâncias para a casa.

Esta atrativa seleção de presentes inclui, além do produto principal, um detalhe único: desde um lenço a um rolo de massagem em jade, um necessaire ou uma bolsa em tecido com um cartão de dedicatória.

Todas as ofertas são edições limitadas. Só estarão disponíveis nas lojas enquanto durar o stock.

Perfumes: Três sugestões para três mulheres diferentes

THE ROSE A vivacidade do morango e da framboesa nas notas de saída definem o estilo THE ROSE. Uma fragrância fresca e frutada de 100 ml. No início, esta fragância revela um coração floral graças à protagonista, a rosa. Uma base qualitativa de patchouli, almíscar e baunilha dá o toque final a esta criação cosmética de sucesso. A delicada caixa ilustrada que a guarda contém uma surpresa para quem recebe o presente: um bonito lenço inspirado no espírito da primavera. YOU ARE PERFECT Uma bolsa de tecido com corações estampados guarda a fragrância de 45 ml e a loção corporal de 100 ml do conjunto You Are Perfect. A fragrância recria um intenso impacto floral, combinando notas aquáticas que a iluminam, proporcionando uma sensação de frescura, ideal para usar nos dias de calor. A loção corporal hidrata a pele enquanto a envolve no aroma subtil do perfume. You Are Perfect inclui um cartão dedicado para personalizar o presente. SOPLO MUSK As fragrâncias Chipre são caracterizadas por notas intensas de bergamota, musgo de carvalho, vetiver ou patchouli. SOPLO MUSK é uma sofisticada fragrância floral, de 100 ml, em que madeiras nobres se misturam com almíscares brancos e um toque de fruta. Destaca-se pela apresentação num necessaire feminino branco acompanhado por um creme para as mãos de 30 ml que proporciona uma sensação de segunda pele.

Tratamentos faciais para uma pele renovada

HIDRA GLOW AMPOLAS

Há uma procura crescente por tratamentos de beleza para a pele do rosto, permitindo que as mulheres criem uma rotina. Para responder a esta necessidade, a Perfumaria Mercadona lançou HIDRA GLOW AMPOLAS, um tratamento facial que inclui 14 frascos. Sete deles são hidratantes e destinados para uso matinal. Os outros sete aumentam a luminosidade e são aplicados à noite. Com o conteúdo deste conjunto, o tratamento pode ser contínuo por duas semanas. É recomendável utilizar metade do conteúdo da ampola, fechar com o dosificador e a tampa, e reservar o restante para o dia seguinte. Resultado? Uma pele hidratada, lisa e luminosa.

MY MOMENT FACE Depois de um ano marcado pelo confinamento em casa e pelo uso de máscara, a pele do rosto é afetada. O tom monótono e a falta de firmeza são apenas algumas das consequências que podem ser percebidas. MY MOMENT FACE é um tratamento inovador que recupera com precisão a energia e a vitalidade da pele. Contém quatro séruns de 15 ml que são aplicados dia e noite. Quatro texturas de fácil absorção que ajudam a recuperar a energia da pele. A grande novidade do tratamento é o rolo de jade, uma ferramenta usada no Oriente desde os tempos antigos. Este rolo, com o qual se realiza uma técnica de massagem para purificar a pele, tem duas cabeças: uma menor e mais lisa, específica para olhos e nariz, e outra mais robusta e áspera, para massajar o resto do rosto, pescoço e decote.

Este conjunto é apresentado numa elegante caixa que inclui o conteúdo para um mês de tratamento, que está dividido em quatro fases: Na primeira semana, utilize o APRICOT SÉRUM, formulado com chá preto doce, que consegue uma pele mais compacta e firme com um efeito de enchimento; Na segunda semana, trabalhe a estimulação epidérmica graças ao NUDE SÉRUM, que oxigena a pele graças ao efeito dos oligossacáridos; Na terceira semana, é a vez do GREEN SÉRUM, rico em pérola mãe, com poder remineralizante, exfoliante e natural, para uma pele mais acetinada e com poros fechados; O tratamento termina na quarta semana com BLUE SÉRUM, um tónico dérmico enriquecido com aminoácidos e vitaminas, que proporciona uma pele renovada e reparada.

As instruções estão incluídas na caixa, de modo a realizar corretamente a massagem com o rolo de jade, sempre com movimentos do centro para fora do rosto. E contém uma dica de beleza: a recomendação de deixar o rolo de jade verde no frigorífico 10 minutos antes de o usar, para obter uma experiência de ginástica facial verdadeiramente agradável.

Cuidados para uma pele sedosa e um sonho reparador

BODY NECESSAIRE MY MOMENT

Dentro de um necessaire requintado estampado com bolinhas de prata está o conjunto BODY NECESSAIRE MY MOMENT. São três produtos pensados para cuidar da pele do corpo e envolvê-la com o aroma subtil de uma das fragrâncias mais emblemáticas da Perfumaria Mercadona. O body scrub é apresentado num frasco de 250 ml, deve ser aplicado com movimentos circulares e enxaguado com água morna. Um bonito frasco pump abriga o body lotion de 250 ml, uma agradável loção hidratante que envolve a pele numa composição olfativa com notas refrescantes na parte superior, que dá lugar a notas mais florais e almiscaradas. Como novidade, está a incorporação do Pillow Spray, um pulverizador de almofada de 15 ml que pode ser usado no corpo, cabelos e roupas de cama para proporcionar uma agradável sensação de bem-estar.

Um aroma de lar que recria sensações

HOME MOMENT CASHMERE As casas foram transformadas num refúgio pessoal e o seu aroma é um dos sinais de identidade mais reconhecíveis. Seguindo a tendência atual de dar personalidade aos espaços, foi criada a HOME MOMENT CASHMERE, que inclui o HOME VASE, duas recargas de 50 ml cada e dois kits de oito micados de madeira. É uma nova versão concebida como uma fragrância caseira quente e delicada. Para aproveitar todas as suas qualidades, basta abrir o frasco do Cashmere Moment e enroscar no difusor Home Moment. A seguir, basta colocar todos os pauzinhos naturais no interior. O perfume começa a penetrar nas varinhas, e elas espalham-no por todo o ambiente, envolto numa fragrância aveludada, com acordes florais e frutados temperados com notas de baunilha.

Estas propostas de presente já se encontram à venda na Perfumaria de todas as lojas Mercadona. Os lotes são edições limitadas, especialmente pensadas para a campanha do Dia da Mãe, pelo que só estarão disponíveis enquanto durar o stock.