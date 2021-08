Todo um país para descobrir

Organizar malas, trazer o essencial para alguns dias de aventura, arrumar tudo no carro e partir sem destino certo. Em família, sempre em família, pelas estradas de Portugal, à descoberta de novos e bonitos destinos, com visita às vilas e às cidades do nosso país, conhecendo melhor a gastronomia local, as tradições e costumes dos diferentes pontos do continente.

A sul, as praias e o calor são o cartão de visita impossível de recusar, mas se gosta do interior, Alentejo e Algarve têm vários pontos que pode descobrir. O centro do país tem encantos que não poderá perder e se subir a norte vai descobrir belas paisagens verdes que nos enchem a vista e o coração. Deixamos-lhe algumas sugestões que poderá querer aproveitar, ao volante do seu automóvel. O seguro Allianz Auto acompanha-o a si e à sua família, em qualquer viagem que possa fazer, disponibilizando coberturas desenhadas à medida das necessidades.

Muitas vantagens, um só seguro

O seguro Allianz Auto traz um vasto conjunto de vantagens que o vão ajudar a preparar a sua viagem e garantir que cada momento é aproveitado ao máximo. Adaptado às diferentes necessidades de cada cliente, o seguro Allianz Auto inclui diferentes vantagens e serviços consoante o plano de proteção que escolher.

As principais vantagens do Allianz Auto são:

• Assistência em viagem 24h com veículo de substituição (quando contratado danos próprios) e ainda a possibilidade de saber a todo o momento onde anda o reboque através do serviço de tracking ;

Se tiver um carro híbrido ou elétrico, saiba que pode contar com garantias de assistência, nomeadamente roubo de cabos, carregamento de bateria no local onde esteja ou reboque para carregamento de bateria até à estação mais próxima
• Preços competitivos para bons condutores.

Um país cheio de possibilidades

Com as malas feitas, o seguro em dia e toda a família pronta, está na altura de partir à descoberta de Portugal, de norte a sul e do litoral ao interior.

Aldeias de Xisto

Férias de verão podem ser também sinónimo de descoberta, neste caso, das muito características aldeias serranas. Em Midões e Gondarém, aprecie as belas casas de xisto e paisagens dominadas pela vinha

Se gosta de piqueniques, visite o Choupal das Concas, um espaço amplo e cheio de choupos que tem ainda um pequeno areal na margem do rio tão agradável para uns banhos de sol. E, se no carro colocou a sua bicicleta, não deixe então de pedalar pelo Trilho das Vinhas ou o Trilho do Mineiro, que o levam à descoberta das mais belas paisagens locais. De ambas as aldeias, a vista sobre o Douro é deslumbrante!

Como chegar?

Ambas as aldeias se situam no município de Castelo de Paiva que está apenas a uma hora de automóvel do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Pode seguir pela A32 em direção a Canedo e daí para Castelo de Paiva pela EN222. Se vier de sul, siga pela A1 até Santa Maria da Feira e daí pela EN222.

Serra da Estrela

Sempre em pleno contacto com a natureza, é o que lhe propõe uma das principais serras de Portugal e um belíssimo destino para a sua viagem em família! A serra da Estrela assegura subidas desafiantes por estradas que serpenteiam a própria serra e que deixam alerta todos os seus sentidos. Prepare o estômago para ultrapassar este desafio, mas também para se deliciar com a belíssima gastronomia típica desta região.

Não deixe de estacionar o automóvel e dar uns passeios a pé pela montanha ou visitar alguns dos locais mais emblemáticos da região como a Capela de Santo Cristo do Calvário, a praia fluvial de Loriga ou o Vale do Rossim. De carro, suba até à torre, espaço belíssimo seja de verão como de inverno.

Como chegar?

Se partir de sul, siga pela A1 até Coimbra e apanhe aí o IP3 que o vai deixar junto à cidade de Viseu. Daí pode seguir pelas diferentes estradas nacionais ou apanhar a A25 que o leva ao interior da serra. Do Norte, siga pela A1 até Aveiro e aí apanhe a A25.

À beira do Atlântico

A Estrada do Atlântico, que liga Figueira da Foz às Caldas da Rainha, numa extensão de 74 quilómetros, é uma belíssima opção para seguir viagem com a família. A via conta ainda com uma bonita ciclovia – a maior do país – que convida a passeios de bicicleta e à prática de desporto junto à orla costeira. À medida que for avançando, descubra as praias de Pedra de Ouro e S. Pedro de Moel ou aventure-se por um dos vários percursos de acesso à Estrada Atlântica que fazem ligação ao Pinhal de Leiria. Não deixe de visitar o Pinhal do Urso e descobrir, por exemplo, o Trilho da Baleia Verde.

Como chegar?

Começa nas Caldas da Rainha e termina próximo da Figueira da Foz, pelo que vindo de norte, siga pela A1 até Aveiro e apanhe a A17 até à Figueira. De sul, basta apanhar a A8 até às Caldas da Rainha.

Alentejo interior

Évora, Elvas, Monsaraz ou Estremoz são apenas alguns dos bonitos locais alentejanos que poderá conhecer num passeio pelo seu interior. Em Estremoz, descubra as belezas que levaram reis e rainhas a escolherem a vila para passarem grande parte do seu tempo.

Na bela vila medieval de Monsaraz, parece-nos que o tempo foi congelado pelas suas casas pintadas com a branca cal e pelas muralhas de xisto sempre a vislumbrar o rio Guadiana e a fronteira com Espanha.

Elvas e Évora são património da UNESCO e cidades-museu onde poderá encontrar uma importante parte da história do país.

Como chegar?

Vindo de norte, siga pela A1 até Lisboa e apanhe a A2 em direção a Sul. Se partir de Sul, suba pela A2 e escolha a saída mais próxima da cidade ou vila que pretende visitar.