Um planeta feito de grandes heróis

À vista de tantos acontecimentos desumanos, é legítimo perguntarmo-nos até que ponto o ser humano é, de facto, humano. O Projeto Heróis Missão Continente dissipa qualquer dúvida, ao mostrar que existe uma legião de super-heróis prontos a fazer do mundo um lugar melhor. Nesta onda de mudança positiva e solidária em prol do bem comum reside a esperança, porque heróis desconhecidos há (mesmo) muitos e estão por todo o lado: em casa, no trabalho, no bairro, na freguesia, na cidade e pelo País fora. É altura de os dar a conhecer.

Maria de Fátima: 18 missões cumpridas and counting

Campeã das Missões Continente, a sua família é um exemplo na corrida às boas ações (o seu filho Marco também faz questão de entrar na lista de heróis). Esta heroína conta já com 18 desafios superados, cinco crachás e, claro, um merecido primeiro lugar no ranking desta iniciativa.

Natural de Valongo, Maria de Fátima trabalha no Continente desta localidade e foi o seu diretor quem lhe lançou o desafio de participar neste projeto. "Sempre gostei de ajudar o próximo, porque também já precisei [de ajuda] e tive quem me ajudasse. Gosto de ajudar. Portanto, achei que não ia ser nada de muito complicado." E não foi.

Tal como avança a apresentadora Maya, que entrevistou Maria de Fátima, podem ser ações tão simples como "confecionar uma receita com base em excedentes alimentares". Afinal, são missões que estão ao alcance de todos, na certeza, porém, que pequenos gestos movem montanhas.

O milagre da multiplicação com zero desperdício

No cumprimento dos desafios propostos, Maria de Fátima soma e segue. Esta heroína já foi apanhar lixo à beira-rio ou na praia para fazer reciclagem; já deu sopa a um pobre e roupa a crianças necessitadas. Não fazendo segredo da sua receita para o sucesso, refere que "estão sempre a sair missões novas; quando saía uma missão, eu completava-a" — como só uma heroína sabe fazer.

Num dos desafios a que se propôs, Maria de Fátima disse "não" ao desperdício em frente às câmaras, aproveitando bananas muito maduras para preparar panquecas: "Os meus filhos já não as comem assim. Então, eu utilizo-as para fazer iogurtes, batidos…" Num verdadeiro dois em um, completou a prova e preparou um lanche tão delicioso quanto saudável.







Heróis Cofina: pequenos gestos de uma grande empresa

O Correio da Manhã e a CMTV associaram-se a esta iniciativa e desafiaram os seus colaboradores a vestir a capa de super-heróis. Desafio aceite!

Tanto na missão "Uma luz de cada vez", que consiste em mudar as luzes de casa para lâmpadas LED menos poluentes, como no repto ao exercício físico ou à substituição dos sacos de plástico por sacos reutilizáveis, também na Cofina a Missão Continente conquistou os corações daqueles que querem fazer mais e melhor pelo mundo em que vivemos: "Acho que é importante mudarmos os nossos hábitos de consumo, enquanto comunidade, e podemos fazer estas adaptações no nosso dia a dia. (…) O Continente, como marca de renome que é, consegue movimentar e pôr as pessoas a pensar um bocadinho sobre estes temas que são importantes."

Uma missão leva a outra, e a bons momentos em família: "[Estas tarefas] são coisas simples que podem mudar muita coisa ao nível social e ambiental. (…) Vamos dar seguimento às missões seguintes recolhendo algum lixo, que é coisa que já fazemos na rua… São iniciativas que se podem fazer com crianças e passar um tempo agradável com elas."

E assim estamos, de facto, "a preparar um futuro muito melhor", como rematou um dos muitos heróis da Cofina que levaram a bom porto as missões a que se propuseram.

Está preparado para ser um herói?

Todos os dias há novos desafios. Todos os dias surgem novos heróis. Basta haver vontade de fazer a diferença na vida de alguém, na comunidade ou na proteção do planeta.

E é tão fácil. Basta aceder ao site Missão Continente e escolher as missões que são a sua cara. Prepare-se para os mais variados desafios: desde confecionar refeições para doar, ensinar alguma coisa a alguém, reciclar o lixo, fazer uma caminhada ao ar livre em vez de usar o carro ou contribuir com a doação do seu tempo ou bens … a imaginação é o limite.