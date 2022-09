Um regresso às aulas tranquilo? Sim, é possível

É algo que se repete todos os anos, mas não é por isso que deixa de ser pesado para muitas famílias. O regresso às aulas implica sempre despesas, seja com o material escolar, livros, roupa e, por vezes, até equipamento informático. Acrescido de inscrições e pagamento de mensalidades, tanto na escola como nas atividades extracurriculares.

Se procura um Crédito Pessoal sem finalidade específica, com um processo de contratação simples, rápido e 100% digital para ajudar a que este regresso às aulas se torne mais tranquilo e menos pesado no orçamento familiar... o crédito do Banco Primus é para si! Ligue 212 430 425 (custo de chamada nacional para rede fixa) ou visite o site www.bancoprimus.pt e faça a sua simulação. Se a esta ajuda juntar algumas dicas, este poderá ser o regresso às aulas mais sereno de sempre.

Reutilize material sempre que possível

Comece por verificar o material que sobrou do ano anterior e perceber o que ainda se pode aproveitar. Depois, faça uma lista do que é necessário comprar. Além de estojo, cadernos e canetas, uma boa mochila, que se adapte às costas da criança e a ajude a transportar aquele peso, é fundamental. Inclua nesta revisão de material as lancheiras, marmitas e garrafas de água reutilizáveis. E se ainda não tem, inclua na lista de compras, o ambiente agradece e a carteira também.

Verifique os tamanhos da roupa

Ver que roupa ainda serve é outro passo imprescindível que deve ser dado antes de as aulas começarem. Separar para dar a que já não serve e comprar o necessário para os próximos meses. Ver também o calçado e incluir nesta revisão os equipamentos para o desporto, na escola ou fora dela.

Prepare o espaço de estudo em casa

Verificar os tamanhos das cadeiras e secretárias. Às vezes basta um verão para darem aquele “pulo” e tudo ficar pequeno e desajustado a uma boa postura de estudo. Caso seja necessário comprar novos equipamentos, aproveite os dias de férias para ir às compras. Pode ser a altura perfeita para mudar a decoração do quarto e dar, assim, um incentivo extra para o novo ano que se avizinha. Vale a pena lembrar que não é só a postura de sentar a uma secretária que conta para se ter boas condições no espaço de estudo.

A luz é muito importante, e um candeeiro de secretária pode ser uma peça crucial para ajudar os pequenos olhos, tanto a ler livros como a olhar para ecrãs. E não esquecer nunca de que deve ter em consideração a criança e a forma como se sente, no que toca a secretárias, cadeiras e à decoração do quarto. É o seu espaço e são eles quem lá vão passar tempo. A ideia é ajudar na concentração, estimular o estudo e fazê-los sentirem-se bem.

Faça um orçamento

Depois desta análise, examine o seu orçamento, o valor que vai necessitar para a lista de compras que, entretanto, fez e não hesite em contactar o Banco Primus, que apresenta uma oferta diversa de financiamento pessoal, com um processo de contratação simples, 100% digital e com uma decisão rápida. Com este apoio, vai poder ter mais tranquilidade para conseguir auxiliar os mais pequenos a entrar de novo nas rotinas. Inclua-os nos preparativos e deixe-os ajudar nas compras, na encadernação dos livros ou na etiquetagem de todo o material, roupa incluída, para que não tenha de voltar a fazer compras tão cedo, porque algo ficou esquecido no balneário ou no recreio da escola (ainda assim, se for preciso, o Banco Primus existe também para esses pequenos imprevistos que podem pesar na carteira).

Por fim, organize o horário, entre na rotina com as crianças de forma gradual, e mantenha a calma, tendo em mente que tem todo o apoio de que precisa.

Experiências incríveis

O Banco Primus tem mais para lhe oferecer. Ao subscrever o Crédito Pessoal Banco Primus, receberá, automaticamente, um voucher de 300 euros (TAEG desde 10,20%*) que poderá trocar pelas melhores experiências de beleza e bem-estar, atividades desportivas, em família, a dois ou individuais, para desfrutar antes ou depois do seu regresso às aulas.

Neste tutorial explicamos como poderá solicitar o seu crédito pessoal de forma simples, rápida e 100% digital, através do simulador online, em apenas cinco passos:

A presente página é oferecida pelo Banco Primus S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o n.º 246



* Exemplo para um Contrato de Crédito Pessoal sem finalidade específica. Montante de crédito solicitado de 4.500€, ao que acresce Imposto do Selo de Abertura de Crédito devido de 118,80€, com reembolso em 60 prestações mensais constantes de 95,58€. Contrato de crédito a taxa fixa com Taxa Anual Nominal (TAN) de 9,600% e Taxa Anual Efetiva de Encargos Global (TAEG) de 11,7%. Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) 5.853,60€. As condições apresentadas não contemplam a subscrição de quaisquer seguro(s) facultativos relacionados com o crédito. Proposta sujeita a análise de solvabilidade e aprovação pelo Banco Primus, S.A. registado no Banco de Portugal sob o n.º 246. Não dispensa a consultada informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Condições em vigor até 31/12/2022.

Condições de Campanha: Exclusivo para novos contratos de crédito pessoal sem finalidade específica celebrados até 31 de dezembro de 2022. Utilização sujeite aos termos e condições específicos da sua utilização.