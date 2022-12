Um rio que faz esquecer fronteiras

Dizem que a vida deve fluir como um rio. Que no seu curso estará tudo o que nos faz feliz. O rio Limia-Lima. está ali. Sempre esteve. Faz parte da paisagem. Das vivências. As suas águas relatam memórias. Partilhas e histórias transfronteiriças. De dois povos por entre 108 quilómetros. Apaga a fronteira com o seu caudal. Fez e faz esquecê-la num traço de união entre as suas gentes. Potencia valores humanos e culturais assente nos seus recursos naturais e em tudo o que eles conseguem proporcionar.



Ao Limia-Lima chama-lhe a fronteira esquecida. Com carinho. Minhotos e galegos durante séculos atravessaram-no sem reparar nos limites. Sem dar-se conta que haviam linhas de corte, de delimitação, por entre os baixos da zona ribeirinha aos altos do Parque Nacional Peneda-Gerês, do lado lusitano, e, do lado espanhol, o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. A comunicação tornou-se mais próxima. Nos afectos, nos gestos, mas também na língua.



Criaram-se projectos. Um deles, denominado por fronteira esquecida, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, visou a valorização deste habitat, num desenvolvimento conjunto. "O principal objectivo é, de forma contínua, desenvolver uma estrutura de gestão e promoção que melhore o aproveitamento turístico da área", começa por referir Nuno Abreu, técnico do município de Ponte de Lima com ligação directa ao projecto."



Histórias, mitos e lendas…

Vamos então em direcção ao rio, em plena Ponte de Lima, e procurar beber mitos e lendas, curiosidades e factos históricos que marcam a vila mais antiga de Portugal e dos seus monumentos. Desde logo quem vê o caudal da água depara-se com uma ponte que, na realidade, são…duas. Isto, porque é formada por dois troços distintos, um romano e outro medieval. A primeira terá sido erguida no primeiro século, uma vez que por ela passa a vida iniciada por César Augusto. Com o avançar dos anos e das vivências, em função do deslocamento do leito do rio, foi preciso dar continuidade à ponte, nascendo a medieval, esta com características góticas.



Do outro lado da margem está igualmente um cavaleiro. A sua figura existe em função de uma lenda. Em tempos o Rio Lima chamava-se Rio Lethes, ou rio do Esquecimento. Dizem que as suas águas encantavam as pessoas, levando-as a perder a memória e ninguém o atravessava, até que o comandante romano Décio Junius Brutus o fez e chegando à outra margem chamou os seus soldados todos pelo nome, provando que não tinha perdido a memória.



Há outra história curiosa, de uma Torre que conta uma lenda e que regista a altura das cheias do rio. A Torre de S. Paulo fez parte da muralha que fazia a defesa da vila. Na face voltada ao rio, um painel de azulejos assinado por Jorge Colaço representa um episódio imaginário de D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal e o aio D. Egas, que confundiram cabras com inimigos.



Na mesma torre, na face da Rua do Postigo, quase ao nível da cota do pavimento, encontra-se uma inscrição gótica, onde se lê ‘Aqui chegou o rio pelo risco.’ São três marcas que demonstram onde o rio chegou ao longo dos anos.



Do outro lado da margem está o Água-arriba, uma réplica do barco tradicional, que foi construído de forma artesanal. Demorou 117 e 935 horas e chama-se Ponte de Lima. Mede 15 metros, tem capacidade para 30 pessoas e, durante o verão proporciona passeios aos turísticas, enquanto que podem observar os ciclistas na ecovia ou até aventurar-se na prática de canoagem no clube náutico, berço do gigante da modalidade Fernando Pimenta, que ainda este ano levou à loucura milhares naquelas margens ao sagrar-se campeão do mundo de maratonas.



São assim as vivências em natureza, numa terra cheia de tesouros, verdadeiro produto turístico, que consegue proporcionar ainda experiências enogastronómicas de eleição. Recorde-se que é nestas terras que a casta Loureiro atinge a sua plenitude e que confere harmonizações de elevada frescura e requinte com as diversas iguarias limianas, onde, naturalmente, o sarrabulho reina actualmente. Pois bem, tornar-se demasiado fácil esquecermo-nos da fronteira, sem precisarmos de atravessar o antigo rio do esquecimento…



* Este conteúdo foi produzido integralmente pelo Município de Ponte de Lima.