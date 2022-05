Um seguro de saúde para todas as crianças

A preocupação de pais e mães é, sempre, o bem-estar das crianças. Queremos que sejam saudáveis, que estejam seguras e que se sintam felizes. Procuramos sempre o melhor para elas. E o melhor para os seus filhos é, também, uma boa alimentação.

O Pingo Doce promove, sempre, uma alimentação saudável entre os mais novos, incentivando o consumo de fruta e legumes. É um seguro de saúde que se renova a cada refeição!

Sabia que… é preciso experimentar 10 vezes um alimento novo até as crianças se habituarem ao seu sabor? Paciência e originalidade são ingredientes cruciais para os habituar.

Dez dicas para o seu filho comer mais hortícolas

1. Introduza fruta e legumes desde cedo na alimentação, tendo sempre em conta as idades recomendadas para introdução de cada alimento.



2. Comece as refeições principais com uma sopa, combinando sabores e dando cor ao prato. As receitas de sopas mediterrânicas do Pingo Doce são uma deliciosa inspiração.



3. Cozinhar e temperar podem ser duas alternativas para tornar os legumes mais apelativos ao palato das crianças – privilegie o azeite e as ervas aromáticas.



4. Crie entradas saborosas, mas menos prejudiciais: substitua as batatas fritas por legumes crus aos palitos – como a cenoura – e sirva com hummus. Uma entrada totalmente à base de hortícolas e leguminosas!



5. Faça uma introdução gradual dos alimentos, misturando-os noutros pratos, e aumentando progressivamente as quantidades. Em almôndegas, bolonhesa, lombo assado… o truque fará com que se consumam legumes sem notar!



6. A apresentação é meio caminho! Os miúdos adoram espetadas. Faça-as de frango e adicione legumes como pimentos, cogumelos, tomate-cereja ou maçarocas de milho em miniatura.



7. Faça combinações de sabores entre legumes com palato mais agressivo e outros mais doces, para neutralizar o sabor.



8. Nas compras, incentive as crianças a escolher a fruta e os legumes. Dê-lhes a possibilidade de escolha, com opções sempre saudáveis. Os vegetais ultracongelados também podem fazer parte da equação, facilitando a preparação das refeições.



9. Explique a importância dos vegetais na alimentação, de forma descontraída e divertida.



10. Deixe os mais novos participarem no processo de preparação. As crianças adoram ajudar e vão sentir-se mais impelidas a comer se tiverem um papel importante na refeição. O Pingo Doce tem uma coleção exclusiva com super-receitas para supercrianças!

A diversão alimenta-se assim

Já conhece a Frumania? Uma coleção exclusiva do Pingo Doce inteiramente dedicada à fruta e legumes, na qual os Mínimos são aliados do seu filho. Com um álbum dos Mínimos Frumania podem guardar todas as 108 cartas. Ainda vão encontrar jogos divertidos, muitas receitas e factos tão curiosos que vão querer mesmo conhecer. E claro, também há peluches Frumania à vossa espera. Kevin Banana, Stuart Tomate ou Bob Morango? Há seis peluches dos Mínimos mais famosos nas lojas Pingo Doce. Peluches que não vão querer perder. Tudo para incentivar as crianças, de forma divertida, a gostarem e a consumirem mais fruta e legumes.

Completem este incrível álbum em família e descubram mais sobre fruta e legumes junto dos mais pequenos! Saiba tudo aqui.

Cozinhem com os Mínimos!





E para deixar o Dia das Crianças ainda melhor, a nossa sugestão é levá-las para a cozinha com os Mínimos! Sabia que a fruta preferida dos Mínimos é a banana? Inspirem-se com eles, vão à caça às bananas nas lojas Pingo Doce e preparem juntos estas deliciosas sobremesas, que pode encontrar na revista Sabe Bem nº 67 do Pingo Doce, disponível nas lojas ou aqui.







BANANA SUSHI DE FRUTA 15 min. | 40 peças (4 pessoas) | Fácil

banana 4 (800g)

limão 1 (120ml)

manteiga de amendoim 2 c. de sopa

queijo-creme 2 c. de sopa

manga 4 c. de sopa

papaia 4 c. de sopa

kiwi 1

morango 3

amoras 4

mirtilos 8

Preparação



1. Corte as bananas em fatias grossas. Regue com sumo de limão.

2. Coloque as fatias de banana numa travessa e cubra metade com manteiga de amendoim e metade com queijo-creme.

3. Em seguida, coloque por cima a fruta: a manga, a papaia, o kiwi e o morango picados, as amoras inteiras e os mirtilos cortados ao meio. Leve ao frio até servir.





DELÍCIAS GELADAS DE BANANA E IOGURTE 15 min. + 3 h. para refrigerar | 12 unidades | Fácil

iogurte grego 0% natural Pingo Doce 500g

banana 3 (600g)

morangos 150g

limão (sumo) 1

Preparação



1. Coloque o iogurte e uma banana cortada em pedaços num liquidificador. Triture bem até obter um puré cremoso. Ponha numa taça.

2. Pique os morangos em pedaços pequenos e adicione ao creme de iogurte.

3. Recheie formas de queque com o creme de iogurte.

4. Corte as restantes bananas em fatias e regue com o sumo de limão.

5. Decore os queques com uma ou duas fatias de banana. Leve ao congelador até ficarem firmes.

Bom apetite e Feliz Dia da Criança!