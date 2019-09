Um SUV híbrido que causa impacto

É o SUV mais dinâmico de sempre da marca que desafia os condutores a explorar novos territórios e a conquistar terrenos difíceis. Para tirar o máximo partido da condução e da vida em geral – já vai perceber o porquê –, a Land Rover apresenta o Range Rover Sport, um SUV que une performance em estrada e capacidade todo-o-terreno excecionais a uma gama de tecnologia avançada, para uma experiência de condução segura e confiante. De design mais desportivo e uma presença imponente e robusta (as imagens falam por si), este SUV chama a atenção em qualquer lugar.

A melhor opção para o futuro

E agora sim, a explicação: tirar o máximo partido da vida é também fazer boas escolhas. Neste caso, as melhores e mais acertadas fazem-se tendo em conta a perspetiva ambiental e, aqui, o Range Rover não falha.

Entre uma gama completa de motores está o eficiente Híbrido Elétrico Plug-in (PHEV), o modelo P400e, que adiciona as vantagens de um motor elétrico silencioso à elevada capacidade de resposta e tecnologia perfeitamente integrada. Foi concebido e desenvolvido para um mundo cada vez mais preocupado com as emissões de carbono.

Este Range Rover Sport PHEV é mais relevante do que nunca para utilização dentro e fora da estrada, hoje e no futuro



Com mais capacidade elétrica do que o Volvo XC90 (apenas 30 quilómetros contra 48 deste PHEV) e com a vantagem do plug-in – ao contrário do BMW X5 ou Audi Q7, que não têm sequer variantes híbridas –, o Range Rover Sport PHEV é impulsionado pelo conjunto motor/transmissão mais inovador de sempre da Land Rover. Além disso, tem uma autoridade que mais nenhum SUV de luxo híbrido apresenta: não se importa de se sujar!

O avançado motor Ingenium a gasolina (300 cv) e o motor elétrico (105 kW) proporcionam uma condução dinâmica e sofisticada, com uma potência combinada de 404 cv, mantendo toda a capacidade de um Range Rover habitual.

Pode ser conduzido em modo Híbrido Paralelo, que permite a combinação da condução elétrica e a gasolina, com recurso a duas funções bastante úteis. A função SAVE evita que a carga da bateria desça abaixo do nível que selecionar. Já a função de Otimização de Energia Preditiva usa os dados de altitude das rotas introduzidas no sistema de navegação para alternar de forma inteligente entre o motor elétrico e o motor a gasolina, de forma a reduzir os consumos.

Para uma condução integralmente green – a pensar já nas restrições aos acessos às grandes cidades –, tem à disposição o modo Veículo Elétrico de condução elétrica total.

Com zero emissões de CO2, em percursos de até 48 km, estão asseguradas as emissões mais baixas de sempre da Land Rover. Em viagens mais longas, os valores de emissão mantêm-se incrivelmente baixos: 71 g/km CO2



Outras vantagens flash

1. Capaz de fazer a maioria dos percursos citadinos apenas em modo elétrico.

2. Pode ser carregado em casa, com tomada doméstica (fornecida de série), em apenas 7,5 horas.

3. Com o carregamento rápido, que pode usar tanto nos pontos públicos como em casa – com recurso a uma caixa de parede dedicada ou uma tomada industrial de 32 A –, carrega completamente em apenas 2,75 horas.

4. Pode pré-aquecer ou pré-refrigerar o habitáculo antes de entrar no carro sem ter de ligar o motor. Além desta, há ainda outras funções que pode controlar através do smartphone, como o estado da carga ou o tempo de carregamento, por exemplo.

5. É o Range Rover mais silencioso de sempre, assegurando uma transição perfeita entre motor a gasolina e motor elétrico.

6. Como bom Range Rover que é, não só possui uma performance notável em estrada como é totalmente capaz de superar situações fora de estrada, como passagens a vau e terrenos rochosos.

7. Já falámos na aceleração impressionante? Em apenas 6,7 segundos chega aos 100 km/h e atinge uma velocidade máxima de 220 km/h, uma performance superior a um motor V6 Supercharged.

Um patamar único

Há outras opções Range Rover para escolha no catálogo, há também híbridos plug-in mais em conta no mercado, é um facto, há ainda SUV de tamanho médio mais baratos e até opções totalmente elétricas de preço comparável (mas que não beneficiam do poder do motor a gasolina em situações inevitáveis). No entanto, dificilmente encontra um carro de visual e condução tão impressionantes como este Range Rover Sport Híbrido Elétrico Plug-in. É perfeito para quem procura um automóvel movido a energias verdes, com a possibilidade de o usar a combustível em viagens longas.

Os testes apontam para um consumo real de apenas 3,1 litros/100 km