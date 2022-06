Verão: a festa continua!

Voltaram os bailaricos, os arraiais, as churrascadas. Depois de dois anos de paragem, as Festas de Lisboa voltaram com toda a força e com o patrocínio habitual da Cerveja Sagres, a bebida oficial das festas. Sem cerimónias, têm sido semanas bastante animadas na companhia de Sagres, um pouco por toda a cidade de Lisboa. Nos mais de 160 arraiais, não faltou nem vai faltar cerveja nem boa-disposição – nem faltaram à chamada as típicas perucas em forma de sardinha e manjericos!

“A Sagres tem uma ligação histórica e intrínseca com as Festas de Lisboa. Infelizmente as festas foram interrompidas pelo contexto pandémico durante os últimos dois anos. Agora que as festas voltaram às ruas e os convívios são celebrados, Sagres voltou aos bailaricos, arraiais e churrascadas por toda a cidade, mantendo-se fiel ao seu ADN orgulhosamente português e popular”

Catarina Ferraz, Marketing Manager de Sagres.

Fazer a festa sem cerimónias

As Farras Fanfarras animam os bailaricos e as perucas de manjericos e as sardinhas mais cool dos Santos Populares fazem todos entrar na boa disposição, sem exceção. A Cerveja Sagres não deixou nenhum pormenor de fora nestas festas e esteve presente nas ruas, com ativações que marcaram o dia de quem se foi cruzando pelas ruas de Lisboa, uma campanha de outdoors e elétricos, mas também uma parceria com a EGEAC e o apoio aos clientes horeca (hotelaria e restauração) e aos moradores que organizaram as festas em cada bairro.

“É uma enorme alegria podermos voltar a ter as Festas de Lisboa e os portugueses e lisboetas demonstraram de forma muito expressiva esse entusiasmo. É dos momentos mais importantes e relevantes da cidade, junta moradores, turistas, lojistas, clientes horeca… Todos a celebrar uma tradição tão acarinhada”, partilha Catarina Ferraz, Marketing Manager de Sagres.

Tome nota: Arraial Lisboa Pride, 25 de junho, no Terreiro do Paço

É o maior evento comunitário e associativo LGBTI+ em Portugal e, desde 1997, traz visibilidade à população lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo. Organizada pela ILGA Portugal, Câmara Municipal de Lisboa e EGEAC, é sinónimo de uma Lisboa que valoriza, acarinha e trabalha pela diversidade e pela igualdade. A entrada é livre, a festa é para todos.

“Viver sem cerimónias é um modo de estar muito português, em que valorizamos as coisas mais simples que nos fazem felizes e nos orgulhamos de quem somos e do que nos carateriza – este é mote da campanha Sagres, um convite a que sejamos fiéis a nós próprios e celebremos cada momento”

Tudo a postos para o verão

O plano da Sagres para os próximos meses é verdadeiramente a 360°. “Sendo o período por excelência de consumo de cerveja e uma altura tão positiva e energética para os consumidores, teremos conteúdos e ativações específicas que viverão em várias plataformas”, explica Catarina Ferraz, Marketing Manager de Sagres. A cerveja mais portuguesa promete viver de perto todos os bons momentos, todos os brindes e todas as coisas boas que aí vêm, sem cerimónias. Tem tudo para ser um verão memorável!

“Este verão daremos continuidade à nossa campanha – queremos estar perto dos portugueses e convidá-los a brindar a todas as coisas boas que temos para viver, sem cerimónias”

Faz-te à festa sem cerimónias. Nas noites de festa, nos finais de tarde de praia ou piscina, a acompanhar um bom almoço na esplanada, bebe com moderação, mas bebe Sagres!