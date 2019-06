Vinhos: há um evento imperdível este fim de semana

São três dias de experiências de sentidos marcantes, muito vinho – bom vinho! – e ainda os melhores enchidos, queijos, doces e outras iguarias do Minho a acompanhar. Tudo do bom e do melhor, não estivéssemos nós a falar do Alvarinho Wine Fest, o evento que marca o próximo fim de semana lisboeta. De 8 a 10 de junho, o Pavilhão Carlos Lopes recebe mais de 30 produtores de Alvarinho que dão a provar as melhores criações – esperam-se mais de 100 Alvarinhos em prova. A entrada é gratuita.

Veja os destaques do programa, em baixo, e algumas curiosidades sobre o vinho Alvarinho. Não queremos que fique atrás dos entendidos na matéria durante as provas e conversas com os produtores!

Um vinho de classe A

Solo, sol, sofrimento, sabedoria e sossego. São as cinco categorias que dão vida a um vinho de uma classe à parte: o Alvarinho produzido no terroir único do Minho, que junta Monção e Melgaço. É um vinho leve, fresco, de aroma delicado e riqueza de extrema raridade. Criado a partir de uma casta antiga que se enraizou no Noroeste da Península Ibérica, é fruto de uma produção muito limitada e exclusiva, levada a cabo por gerações familiares que idolatram o culto da vinha e a excelência do vinho. Tipicamente português, não há um Alvarinho igual ao que se revela na sub-região que une os dois municípios do Alto Minho, onde as vinhas desta casta são plantadas a meia encosta, num microclima único, protegido pelas montanhas de Portugal e Espanha. Por muito que se tente, não há no resto da região, muito menos de Portugal, um Alvarinho igual ao produzido no terroir de Monção e Melgaço. É lá que atinge o máximo das suas potencialidades. Diferente dos restantes vinhos pela estrutura, o Alvarinho apresenta características singulares, elevado potencial alcoólico (entre os 11 e os 14°), acidez viva e elegância no porte. O que faz dele um dos melhores vinhos brancos do mundo. É seguramente um dos maiores tesouros de Portugal: apetecível, desafiante, festivo.

Entrada no Pavilhão Carlos Lopes é gratuita. Copo tem custo de 5€ e dá direito a 7 senhas de prova.



Dos clássicos aos inovadores com alguma idade

Vinhas mais novas resultam em vinhos de notas florais e frutadas. Vinhas mais antigas produzem vinhos mais específicos, surpreendentemente especiais, com aromas de ervas aromáticas, especiarias, camomila e mel. Vinhas de montanha expõem vinhos com características mais graníticas. Dos vinhos base aos vinhos mais específicos, a variedade de opções presente no evento é enorme. Deliciosos, de grande qualidade e inovadores.

A casta Alvarinho é, para muitos, a rainha das castas brancas portuguesas. Mas não só: é também adorada internacionalmente. No último concurso "Os Melhores Verdes", cujos prémios foram entregues em abril na Alfândega do Porto, cinco Alvarinhos arrebataram o Best of 2019: Valados de Melgaço Reserva Alvarinho 2017, Encosta de Castelos Alvarinho 2018, Dom Ponciano Colheita Seleccionada Alvarinho 2013, Vinha Antiga Escolha Alvarinho 2017 e Portal do Fidalgo Alvarinho 2018. O júri foi composto por críticos e provadores de sete países dos principais mercados de exportação do vinho verde (Alemanha, Brasil, Canadá, Dinamarca, EUA, Japão e Rússia). Em prova estavam os 35 vinhos mais bem pontuados em todo o concurso da região dos Vinhos Verdes. Em todas as categorias que podiam concorrer, os vinhos com a casta Alvarinho saíram vencedores, incluindo espumantes e ardentes.

Segredos do vinho: três aulas com os verdadeiros conhecedores

Em cada dia do evento há masterclasses gratuitas para ficar a conhecer melhor os verdadeiros vinhos Alvarinho do terroir de Monção e Melgaço. Se quer ouvir os especialistas partilhar os segredos desta casta tão particular, inscreva-se previamente através do email cofinaeventos@cofina.pt. Basta indicar o nome e a masterclass em que quer participar (ver caixa).

Também pode fazê-lo no local do evento, na welcome desk que vai estar à entrada. Mas atenção: o número de lugares é limitado. Não deixe escorregar a oportunidade!

Encontramo-nos por lá? Junte os amigos e os familiares, traga companhia descontraída e junte-se a nós no Alvarinho Wine Fest para experimentar os melhores vinhos. O carro, a bicicleta e a trotinete ficam em casa! Saiba mais sobre o evento, aqui.