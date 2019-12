Viva esta época festiva no Cascais Christmas Village

Uma pista e uma rampa radical de gelo que encantam os patinadores. A casa do Pai Natal. Um globo de neve no qual os miúdos podem entrar. Um carrossel. Uma árvore de Natal gigante. Estas são apenas algumas das atrações que se podem encontrar no Cascais Christmas Village, que decorre até dia 5 de janeiro, no Parque Marechal Carmona, em Cascais.

O evento tem, no entanto, muito mais divertimentos para as crianças: o comboio de Natal; a minirroda; os passeios nos burrinhos do Pisão; as OHficinas; a Hora do Conto; a animação dos duendes; a Casa da Fantasia, onde se podem fazer pinturas faciais; ou a Casa do Mago, com as suas escadarias em redondel e um telhado como os chapéus dos mágicos.

Como esta época de celebração é de todos e não apenas dos mais novos, os adultos também ficam nostálgicos ao verem o presépio que recria o advento do nascimento de Jesus de Nazaré. O oásis, os três Reis Magos, José e Maria, a aldeia nazarena, o acampamento romano, com legionários e gladiadores, e os camelos verdadeiros marcam presença.

Além dos camelos, também é possível ver renas verdadeiras no Bosque Encantado. Tanta diversão põe o estômago a "dar horas" e para fazer as delícias de toda a família, o recinto dispõe de um mercadinho de Natal e de um food court.

O Cascais Christmas Village, que já está na sua quarta edição, é um sucesso enorme. Resultado: era para terminar depois de amanhã, mas prolonga-se até ao próximo domingo. O programa é rico, não faltando espetáculos desde as 11h até às 17h.

Horário e bilheteira

O evento abre as portas diariamente às 11h e encerra às 20h. Dia 31 de janeiro abre às 11h e fecha às 17h. No dia 1 de janeiro, o horário é das 14h às 20h.

As crianças até aos dois anos não pagam para entrar neste evento. Um ingresso para uma criança dos 3 aos 11 anos custa 6,5 euros. Maiores de 12 anos, 7,5 euros. E mais de 65 anos, 6,5 euros. Quanto aos packs de família custam entre os 26 e os 39 euros.

Para saber mais informações sobre o Cascais Christmas Village – estacionamento, como chegar ao local, horários dos diferentes espetáculos… – aceda ao site do evento.

Note-se que o divertimento não termina quando sai do interior da Vila Natal. Cá fora, pode igualmente calcorrear as ruas do concelho para apreciar a iluminação de Natal e ir à maior roda-gigante de Portugal, que está localizada na Baía e que proporciona uma vista espetacular de Cascais.