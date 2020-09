O Mercado da Baixa está de volta ao coração de Lisboa

Local icónico na Praça da Figueira, o Mercado da Baixa está novamente de portas abertas ao público para satisfação de todos os que apreciam produtos tradicionais e de qualidade. O emblemático espaço distingue-se e sempre atraiu os consumidores por ser o único mercado de produtos e produtores nacionais que existe no coração de Lisboa, ou seja, na Baixa Pombalina. "Apenas aceitamos a participação de quem nos traga produtos na sua maioria genuinamente portugueses", assegura Manuel Lopes, presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP).

Estes primeiros dias de retoma do Mercado têm "corrido bem com a afluência esperada, o que já é algo positivo", informa Vasco de Mello, vice-presidente da ADBP. As expetativas da ADBP para o futuro do Mercado da Baixa são que "retome o seu curso normal, ou seja, o de mensalmente voltar à Praça da Figueira". No que diz respeito às expetativas dos comerciantes, sempre em comunicação com a ADBP, "são muito baixas, infelizmente, uma vez que o número de consumidores é diminuto", acrescenta Vasco de Mello.

Para inverter esta tendência, a ADBP tem vindo a realizar diversos eventos com o objetivo de dinamizar a atividade e a atratividade da zona para os consumidores. "Criou-se a plataforma digital baixachiadonline.com e fez-se uma grande campanha nas redes sociais denominada ‘O coração de Lisboa’, que pretende envolver todas as atividades comerciais da nossa Baixa", explica Vasco de Mello.

A pandemia travou a fundo o comércio na Baixa Pombalina. Todavia, fazer compras no centro histórico está no ADN dos lisboetas e não só. Também os habitantes da área metropolitana da capital, bem como os turistas portugueses e estrangeiros, se deliciam a calcorrear as ruas da Baixa Pombalina e a comprar no comércio tradicional das lojas locais, reabertas em maio. Por isso, a ADBP trabalha de forma empenhada para voltar às coisas boas e a reabertura do Mercado é um instrumento que pretende utilizar como forma de atrair mais consumidores à Baixa.

"Trata-se de uma necessidade que todas as atividades económicas sentiam falta e cujo regresso aplaudem. Quanto maior oferta e diversidade tivermos na Baixa Pombalina, maior a vontade das famílias portuguesas de virem a este espaço histórico da cidade de Lisboa e a este grande centro comercial a céu aberto", garante Manuel Lopes, presidente da ADBP.

ADBP, junta e autarquia parceiros na higienização

Para garantir a segurança de todos os que frequentam o local, estão a ser cumpridas regras de higienização do espaço. A ADBP, em colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e com a Câmara Municipal de Lisboa, estabeleceu um plano de contingência. Por isso, ao contrário do que acontecia até esta edição, o acesso é limitado, encontrando-se todo o perímetro do mercado vedado. Assim, as pessoas só têm acesso a um local de entrada e a outro de saída.

À entrada, foram tomadas medidas para que o visitante proceda à sua higienização, com gel desinfetante e tapetes para higienizarem os sapatos. E permanentemente é feita a limpeza do recinto.

Em cada bancada de venda encontra-se definida a distância na qual os consumidores deverão estar para serem atendidos e todo o recinto tem indicação das direções de marcha que cada um deverá tomar.

Todos os expositores cumprem as regras do plano de contingência. E o uso de máscara é obrigatório. Foram, portanto, adotadas as melhores práticas para este tipo de eventos.



Os expositores e os seus produtos



Alimentar

. Alecrim Restaurante – Sabores de Estremoz – Vinhos, enchidos, enchidos de porco preto, queijos, azeitonas, torresmos e secretos grelhados do Alentejo

. Bagos Brilhantes – Azeite e vinhos de Portugal

. Confraria da Empada – Empadas doces e salgadas e salgados diversos

. Damar – Queijo amarelo e outros queijos do Fundão – Tapas e sandes

. Flor Transmontana – Queijos diversos da zona transmontana

. Frutas da São – Frutos secos e fruta desidratada

. Fumeiro de Seia - Fumeiro da zona de Seia – Queijos, enchidos, sandes

. Fumeiro de São Gonçalo - Fumeiro da zona de Amarante

. Fumeiro do Mondego – Fumeiro e queijo do Mondego

. Licores Serrano – Bebidas licorosas diversas

. Maravilhas da Rutte Sophia – Doçaria regional portuguesa

. Olá Sangria – Sangria de vinho do Porto

. Pastelaria Roma – Doces tradicionais de Peniche, pastelaria fina

. Quinta das Tílias – Mel e derivados

. Sabor Serrano – Fumeiro e queijo da serra da Estrela

. Trobadores – Bebidas diversas

. Varofumeiro - Fumeiro da zona de Lamego

Artesanato

. Ana Ring – Acessórios de moda

. Calçado Alazão – Calçado artesanal, artigos em pele, samarras e pantufas. Zona de Almeirim

. Folhas do Brasil – Filigrana natural – Peças feitas com folhas naturais banhadas a ouro e prata

. Naturnatus – Desenvolve peças de arte, únicas, e gere projetos na área do artesanato com resina e flores naturais

. Pedro Ferreira – Sabonetes e óleos

. Sara Costa – Ganchos e adornos de cabelo