Garrafeira da Adega de Pegões

Adega de Pegões Colheita Selecionada branco

É o ex-líbris dos brancos desta adega, elaborado com base nas castas Arinto, Antão Vaz, Verdelho, Chardonnay e Fernão Pires, com estágio de três meses em barricas. Vinho elegante, fino e encorpado, com bom potencial de envelhecimento. Acompanha bem pratos de peixe, carnes brancas e queijo.

• Medalha de Ouro no Korea Wine Challenge 2020, Coreia do Sul

• Medalha de Ouro no Concours Mondial de Bruxelles 2020, República Checa

• Medalha de Ouro no Mundus Vini Spring Tasting 2021, Alemanha