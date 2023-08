Garrafeira da Adega de Pegões

• Medalha de Ouro no concurso Vinalies Internationales 2022, França • Medalha de Ouro nas Sélections Mondiales des Vins 2022, Canadá • Medalha de Ouro no Mundus Vini Spring Tasting 2023, Alemanha

É o ex-libris entre os tintos desta adega. Elaborado com base nas castas Touriga Nacional, Trincadeira, Syrah e Cabernet Sauvignon, tem estágio de 12 meses em barricas e mais um ano em garrafa. É um vinho elegante, macio, fi no e encorpado, com bom potencial de envelhecimento. Acompanha bem todos os pratos de carnes vermelhas, caça e queijos.

Fontanário de Pegões Tinto

Elaborado com base na casta Castelão, é um clássico desta adega, com estágio de 12 meses em barricas. É um vinho com notas de frutos maduros e especiarias, elegante e encorpado na boca, com final longo e persistente. É ideal para acompanhar carne e queijos.

• Medalha de Bronze nos China Wine and Spirits Awards - Best Value 2019, China

• Medalha de Bronze nos Decanter World Wine Awards 2019, Inglaterra

• Medalha de Prata no Japan Wine Challenge 2021, Japão