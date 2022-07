Coreto reabilitado em Vila Real

Um dos pontos importantes da estratégia do Grupo Ageas Portugal passa por apoiar a cultura. Nesse sentido, foi criada a Festa Ageas Seguros, que tem levado, desde 2020, música, animação e alegria a vários pontos do País. Ato contínuo, a marca apoiou artistas nacionais, artistas locais e bandas filarmónicas, num período difícil para o setor, devido à pandemia. No passado dia 13 de julho, a Ageas Seguros deu mais um passo no caminho do auxílio da cultura, inaugurando o reabilitado coreto do Jardim da Carreira, em Vila Real. "É um monumento icónico da nossa cidade e toda a ajuda que nos é atribuída e todas as parcerias que podemos fazer para a recuperação deste espaço são para nós fundamentais", afirmou à CMTV Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real. O autarca assegurou que o coreto "foi utilizado no passado e será, com certeza, utilizado no futuro para pequenos concertos". "É um espaço muito aprazível e muito bem enquadrado, num jardim romântico, como é este Jardim da Carreira, e penso que a sua recuperação e manutenção é algo que agrada à nossa população, portanto, bem hajam aqueles que com a câmara municipal fizeram esta parceria."

Estar perto dos clientes

Por sua vez, Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, recordou que um dos objetivos da marca passa por "apoiar a cultura e dar apoio regional". "Nós queremos estar onde os Clientes estão, portanto, a Ageas Seguros está em Vila Real para apoiar esta iniciativa de recuperar uma obra emblemática da cidade e que tanta tradição e cultura traz às Pessoas." Presente na cerimónia, no Jardim da Carreira, que data do século XIX, Gustavo Barreto relembrou a importância da descentralização também no setor cultural. "Queremos apoiar também os eventos mais locais e pequenos, que geram momentos culturais mais próximos das Pessoas. O nosso apoio à cultura passa por diferentes formatos, especialmente durante e após estes anos de pandemia", recordou.

Dar visibilidade às bandas filarmónicas

Ageas Seguros pretende reconstruir os coretos de quatro cidades em Portugal. A iniciativa deu agora o pontapé de saída em Vila Real, mas este projeto já está na mente dos responsáveis da marca há algum tempo. Em junho de 2021, Inês Simões, responsável de Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal, explicava que esta iniciativa pretendia "contribuir para a recuperação dos coretos e para o reavivar do seu simbolismo e do seu papel na história e cultura das cidades".

"Enaltecer o património regional é também dar visibilidade às bandas filarmónicas, compostas por músicos locais, que com a sua dedicação, entrega e qualidade, têm de integrar a agenda cultural destas localidades", acrescentava, então, Inês Simões.

Parceiros importantes

Rui Santos, autarca de Vila Real, enalteceu e agradeceu a parceria da Ageas Seguros com a câmara municipal, no âmbito da reabilitação do coreto do Jardim da Carreira. Em entrevista, e no que toca a parcerias, Gustavo Barreto também apontou as colaborações que o Grupo tem com diversas entidades culturais, sempre com a missão de apoiar artistas, músicos e, inclusive, tradições regionais.

"O Grupo Ageas Portugal tem parcerias com várias entidades culturais, nomeadamente com o Coliseu Porto Ageas, Teatro Nacional D. Maria II e Casa da Música, ou mesmo com o Festival Internacional de Música de Marvão e outras iniciativas-chave, como os quatro prémios existentes para reconhecimento dos talentos emergentes do panorama nacional. A Ageas Seguros segue esse mesmo caminho", explicou o membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, e prosseguiu: "Existe um esforço contínuo de em todos os eventos, patrocínios e até iniciativas, incluir sempre a vertente cultural com o principal objetivo de apoiar artistas, músicos, e até tradições regionais, tendo como exemplo esta grande iniciativa das Festas Ageas Seguros."