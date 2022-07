O Jardim da Carreira, espaço de características essencialmente românticas, demorou perto de um século a ser construído, desde o início do correspondente desaterro, em 1784, até à vedação integral do recinto, concluída em 1879. Trata-se de um jardim romântico, edificado com o propósito de facultar à população uma área pública de passeio, descanso e convívio. As obras de desaterro da encosta leste do Monte do Calvário tiveram início em 1784, prolongando-se até 1815, embora nos primeiros anos do século XIX já fosse possível plantar no local algumas árvores. Construir um amplo passeio público com os respetivos jardins implicava, forçosamente, a procura de água que os pudesse regar, levando também à edificação de uma fonte monumental, de cunho neoclássico, a Fonte do Jardim da Carreira, em 1815. Em 1863, é levantado o paredão ocidental, reutilizando pedras das muralhas medievais de Vila Real. É em 1871 que se ergue a frontaria e se veda o espaço pelo lado sul. O gradeamento de ferro fundido é instalado em 1879.

Estilo de Arte Nova

O coreto do Jardim da Carreira foi instalado em 1889, aproximando-se já estilisticamente da Arte Nova. A estrutura é formada por uma base octogonal, de granito, com os vértices bem demarcados, sobre os quais se erguem colunas de ferro fundido, de fuste trabalhado com nervuras e motivos vegetalistas. A cobertura é de chapa de ferro, em forma de cúpula, e tem a mesma secção octogonal da base, apresentando como remate um friso de ferro rendilhado em todo o perímetro, de inspiração oriental. E, no topo, uma lira faz alusão à finalidade da obra. Ali passaram a tocar regularmente bandas filarmónicas, em especial a Banda do Regimento de Infantaria 13, cujo quartel estava na época instalado a escassas dezenas de metros do local.