Concurso Quadras Santos Populares

Sardinha assada, dança e música na rua, manjericos e quadras. Esta é a tradição portuguesa no mês de junho, em que se homenageiam Santo António, São João e São Pedro.

O Concurso de Quadras Populares promovido pelo Correio da Manhã (CM) conta com o apoio da Ageas Seguros e tem como finalidade distinguir, pela sua qualidade, as melhores quadras alusivas a um dos três santos populares.

Todas as quadras deverão ser inéditas e originais. Cada participante pode concorrer com um número máximo de três quadras. Em todas as participações, é obrigatória identificação, nome e contacto, sendo as quadras enviadas, até ao dia 25 de junho, para o endereço de email quadrassantospopulares@cmjornal.pt.

Um júri analisará todas as quadras que chegarem até nós, e as três melhores serão premiadas com 750€, 500€ e 250€, respetivamente. Os prémios são em cartão-presente da Rádio Popular. Os nomes dos premiados serão publicados na edição do Correio da Manhã do dia 29 de junho.

Anime-se, inspire-se, e dê largas à criatividade. Esperamos as suas quadras. Boa sorte!