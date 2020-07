Festa Ageas Seguros marca ritmo em Évora

Viseu foi a cidade eleita para acolher a segunda Festa Ageas Seguros, uma festa segura e que cumpre as regras de segurança da DGS. Depois do sucesso de Évora, a fasquia estava bem alta. Era possível replicar a fórmula vencedora e superar as expetativas? A cidade de Viriato não defraudou!

Os primeiros sinais da Festa segura surgiram com a abertura dos stands Ageas Seguros às 09h00 na rua D. António Alves Martins, 30 R/C, e na Av. António José Almeida, 344 R/C, à frente das lojas da marca pertencentes aos Mediadores Exclusivos DS Consultores Lda. e Seguros Beira Serra – Mediação de Seguros Lda., respetivamente.

Entre as 09h00 e as 18h00, estiveram presentes promotores em cada um dos stands para oferecer manjericos com quadra Ageas, canetas, chapéus de palha, fitas porta-chaves, sacos de pano e tapa-sol para os carros.

A decisão de realizar a ação de ativação no exterior das lojas, teve por base proporcionar ainda maior segurança aos Clientes e Visitantes, sendo ao ar livre, com promotores equipados com máscara, luvas e viseiras, e ainda com desinfeção dos brindes no momento da entrega. Delfim Figueiredo, sócio-gerente da DS Consultores e mediador exclusivo Ageas Seguros, reconhece que esta iniciativa foi "inovadora, diferenciadora e aproximou a marca Ageas Seguros da população".

Por seu lado, António Coelho, sócio-gerente da SBS - Seguros Beira Serra e também mediador exclusivo da seguradora, partilha do entusiasmo que a festa trouxe à cidade, referindo que "foi muito interessante e que serviu para inovar na maneira de contactar com as pessoas e passar a imagem da marca".

Delfim Figueiredo destaca o contacto durante todo o dia com um grande número de pessoas, clientes e não clientes. Enquanto que António Coelho refere que "foi importante para criar mais notoriedade e simpatia, o que sempre ajuda no desenvolvimento de novos negócios".

Música no coração… da cidade

Com o fim da tarde chegou o momento mais esperado do dia. A atuação do músico Toy em cima de um veículo longo, que serviu de palco móvel, percorreu várias artérias de Viseu convidando as pessoas a assistirem das suas janelas.

O ponto de partida do espetáculo foi na rotunda Carlos Lopes e, ao longo de uma hora, o trio elétrico andou por diferentes pontos da cidade, como a Praça da República ou o Chafariz do Rossio, entre muitos outros, levando música, alegria, cor e boa-disposição aos viseenses. Os representantes das equipas Ageas Seguros e dos dois Mediadores Exclusivos de Viseu estiveram presentes no veículo longo com o palco móvel acompanhando toda a ação da seguradora pela cidade com o concerto do Toy.

António Coelho sublinha que a Festa Ageas Seguros trouxe "ainda mais cor, festividade popular, à cidade e serviu para amplificar a imagem Ageas Seguros junto da cidade ao estar bem presente no trio elétrico com os músicos. "Todos olhavam para aquele espaço e tiravam fotografias. Temos orgulho na nossa marca, pelo que quanto mais a tivermos presente, melhor para nós e para as pessoas que a veem."

Por outro lado, Delfim Figueiredo, reforça que "a recetividade das pessoas que nos procuraram para falar do evento foi muito positiva. As pessoas recordaram por exemplo a oferta dos chapéus e da proteção solar para os carros, e até devido às elevadas temperaturas, procuraram-nos posteriormente para solicitar mais. O que significa que valorizaram a oferta".

O balanço final que António Coelho, sócio-gerente da SBS, fez da Festa Ageas Seguros em Viseu é muito satisfatório, tendo em conta que "a comunidade valorizou a ideia de recriar de outra forma as tradicionais festas populares que, pelos motivos conhecidos, este ano não se puderam realizar".

Dentro da mesma linha, Delfim Figueiredo, sócio-gerente da DS Consultores e mediador exclusivo Ageas Seguros, reforça a visão já transmitida do efeito positivo da Festa Ageas Seguros na cidade. A próxima Festa Ageas Seguros é em Santarém, no dia 17 de julho. A não perder.