À mesa com o melhor de Portugal

Por via de um conceito muito semelhante ao do street food, os espaços interior e exterior do Pavilhão Carlos Lopes receberam várias tendas e carrinhos de comida representativa das regiões Norte, Centro e Sul do país, e outras que trouxeram até aos participantes cachorros quentes, pão com chouriço ou queijo acabado de sair do forno, castanhas assadas, ginjinha em copo de chocolate e uma vasta oferta de doçaria tradicional. Foi uma forma da Ageas Seguros encerrar o grande evento do ano com os Mediadores, dando um toque de proximidade às regiões onde estão presentes, e onde diariamente representam a marca junto das Pessoas e Parceiros.