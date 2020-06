A minha janela Ageas Seguros

Não há tradição de arraiais e santos populares sem a típica decoração de janelas, portas, varandas e outros espaços exteriores. Para ajudar a celebrar um dos momentos mais esperados do ano por muitos portugueses e para manter vivo o interesse nestas práticas em tempos de pandemia covid-19, a Ageas Seguros e o Correio da Manhã (CM) lançam o passatempo #aminhajanelaageasseguros.

Para concorrer só tem de publicar uma fotografia a cores, da sua autoria, da janela ou outro espaço exterior enfeitado, na rede social Instagram, com os hashtags #aminhajanelaageasseguros #festaspopularesCM, identificando complementarmente as páginas do CM e da Ageas Seguros.

É obrigatória a utilização do poster/manjerico oferecidos na edição do CM de dia 24 de junho. Um fator muito importante para quem está a pensar concorrer, além de ter mais de 18 anos, o perfil de Instagram do participante tem de ser público para que as fotos sejam visíveis e aprovadas.

As janelas e outros espaços exteriores devem estar organizados e enfeitados, para efeitos de concurso, a partir do dia 26 de junho e até ao dia 5 de julho de 2020, período no qual decorre o passatempo, nas páginas de Instagram da Ageas Seguros e do Correio da Manhã.

A inscrição no passatempo é gratuita. O participante vencedor recebe como prémio uma bicicleta e um capacete Ageas Seguros. O resultado do concurso será conhecido no dia 17 de julho na edição diária do Correio da Manhã.

Esta é mais uma iniciativa do CM, que sempre assumiu uma presença multirregional, centrada nos interesses dos leitores portugueses. "Uma das missões do CM é acompanhar, proteger e promover festas e tradições que são organizadas por todo o País e que fazem parte das raízes cultural e social dos portugueses", explica Isabel Rodrigues, diretora de Marketing da Cofina.

Ao longo dos anos tem sido visível a presença quer do CM quer da CMTV nas diferentes festividades locais que acontecem ao longo do ano pelo País, sejam as festas dos santos populares, sejam os desfiles de Carnaval ou outros, publicando muitas páginas e transmitindo muitos minutos dedicados ao tema. Também ao nível do marketing têm sido lançados pelo CM livros e outras coleções dedicadas às festas e outras tradições portuguesas.

"O CM procura este tipo de parcerias, como a realizada com a Ageas Seguros, que permitem de uma forma criativa, relevante e pertinente chegar às pessoas e fazer a diferença nos mais diversos pontos do País, cumprindo um dos desígnios do CM que é amplificar a tradição portuguesa."