Aí está a terceira edição da Festa Ageas Seguros. Uma iniciativa muito importante para a marca e que este ano vai levar alegria, animação, música, cultura e novidades às quatro cidades em que se vai realizar. Mas para explicar o que vai acontecer hoje, em Leiria, e para levantar o véu do que vai acontecer nas próximas semanas, entrevistámos Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal.

Este verão vamos ter a terceira edição da Festa Ageas Seguros, mas num formato diferente. O que podemos esperar?

A Festa Ageas Seguros está de volta. É já um ícone a nível nacional, em que pretendemos contagiar com as nossas cores, alegria e felicidade, outras cidades de norte a sul. A proximidade é uma aposta constante desta marca, que já conta com o 6.º ano, e que veio para marcar pela diferença de atuar. Relembrando que a primeira edição da Festa Ageas Seguros se realizou em 2020, em pleno ano de pandemia, e em que semanalmente tivemos de adaptar todo o planeamento para esta iniciativa. Em 2022, conseguimos aproximar mais a Festa da sua génese, inclusive com a realização de um concerto ao ar livre (sem ser em trio móvel), adicionando outras ações que nos fazem sentido e muito ligadas à nossa estratégia atual no mundo da sustentabilidade.

Esperamos igualmente, das pessoas, adesão, e que nos brindem com a sua boa energia, como nos têm brindado até aqui. Tem sido fantástico, mesmo em anos críticos de confinamento, as pessoas não deixaram de nos apoiar e de fazer parte desta experiência, de forma segura e responsável.

Quais são as principais novidades em relação às edições anteriores? Anualmente, inovamos com a realização de mais ações integradas em cada dia da Festa Ageas Seguros. Consideramos importante dar corpo aos nossos princípios e apostas em cada evento e em cada ação que realizamos. Na segunda edição, apelámos para a consciencialização da mobilidade sustentável e também para a importância da reabilitação de património cultural (coretos), pelo usufruto da comunidade de cada local, não apenas do património, mas também pelos momentos culturais que proporcionam. Por motivos diversos, só este ano estamos a conseguir concretizar a reabilitação de alguns coretos a que nos propusemos, e já no próximo dia 13 de julho iremos ter a 1.ª ação de inauguração em Vila Real.

Nesta edição, considerámos que deveríamos seguir a nossa linha estratégica, mas desafiámo-nos a ir mais além no mundo da sustentabilidade e do envolvimento sociocultural e das comunidades das quatro cidades em que iremos estar.

Pode concretizar?

Vamos estar junto às nossas lojas em cada cidade, a ativar a marca de forma sustentável, oferecendo brindes sustentáveis, incluindo pinheiros, e convidando a participar numa caminhada verde. Vamos ter promotores a circular pela cidade em bicicletas, apelando à mobilidade sustentável e à consciencialização da proteção do ambiente, através do convite para participar numa caminhada com recolha de lixo (plogging), numa zona próxima da cidade. Cada participante poderá pesar as suas recolhas no final, numa balança gentilmente cedida pelo nosso parceiro Balanças Marques, e identificar o seu contributo individual para a recolha total. No final, o lixo será devidamente tratado e trabalhado em formato de obra de arte, que será oferecida à cidade, reforçando o apelo à comunidade para a importância de manter os espaços limpos. A Festa Ageas Seguros terminará com um concerto, apoiando uma vez mais a cultura e os artistas portugueses. As cores Ageas vão ser partilhadas nestes dias, em que convidamos todas e todos os habitantes e visitantes dos locais onde iremos estar, a vestir e incorporar este espírito energizante, com significado e muito consciente da importância do contributo de cada um de nós para o futuro do nosso planeta.

Convidamos desde já para a Festa Ageas Seguros em Leiria, a realizar amanhã, a partir das 9 horas junto a uma loja Ageas Seguros, e a partir das 17h30 na Praia do Pedrógão.

O que antevê que vá acontecer nesta Festa Ageas, na cidade do Lis?

Antes de mais, gostaria de salientar a parceria com a Câmara Municipal de Leiria, que desde o primeiro momento esteve ao nosso lado, e que nos ajudou a tornar todas as ações possíveis, para além de irmos ainda mais além do inicialmente previsto, tornando possível a associação ao tão conhecido Festival da Sardinha. Prevemos muita animação, diversão, entretenimento e principalmente em comunidade, com um significado, apoiando a cultura e a sustentabilidade. Esperamos ainda que contemplem a obra de arte, que será construída a partir do contributo dos participantes do plogging a realizar na Praia do Pedrógão, e que terá a assinatura de Teresa Azevedo e de Bruno Costa (Mar de Experiências).

Face ao sucesso das iniciativas dos anos anteriores, a fasquia poderá estar alta. A Ageas Seguros vai corresponder às expectativas dos Leirienses?

Estamos a reunir todos os esforços, quer na Ageas Seguros, quer com os nossos parceiros, para que seja uma festa memorável. Cheia de energia positiva e colorida. Que contribua para apoiar artistas portugueses, e que contribua acima de tudo para uma maior consciencialização para a proteção do nosso planeta e da nossa sociedade. Queremos construir parcerias sólidas, baseadas em ações que contribuam para as comunidades e que não se esgotem num único momento. Os nossos parceiros de negócio estão no local, diariamente, junto dos nossos Clientes e potenciais Clientes, com um propósito nobre de proteção, que vai mais além, a fazer perdurar esta preocupação que a marca Ageas Seguros tem de estar próxima das necessidades presentes e futuras.

Uma filosofia com três eixos

A cultura, é sabido, faz parte da filosofia da Ageas Seguros. Mas esta iniciativa tem outros dois eixos: o da sustentabilidade e o comunitário, que este ano têm ainda mais importância. No que diz respeito à sustentabilidade, haverá um apelo à mobilidade sustentável e à consciencialização da proteção do ambiente, através do convite para participar numa caminhada com recolha de lixo. Ações que "fazem todo o sentido e reforçam a estratégia, inclusive ao nível do Grupo Ageas Portugal, do qual a Ageas Seguros faz parte", explica Hugo Julião.

No que toca ao eixo comunitário, o responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal refere que será reforçado "através do envolvimento das comunidades locais", onde os Mediadores e Colaboradores da marca "também se inserem, nas ações de consciencialização e de contributo para a proteção ambiental do local".

Brindes, praia, sardinhas, concerto e surpresas

A Festa Ageas Seguros, em Leiria, vai ter muita animação, divertimento e cultura. Haverá oferta de brindes sustentáveis nas lojas Ageas Seguros (MSCOL ou OURISEGUR), e bicicletas com atrelado vão circular durante o dia pelas ruas do centro da cidade, promovendo a festa, que termina com o Festival da Sardinha, na Praia do Pedrógão, onde vai atuar o artista Agir, às 22h30.

Sobre o dia, uma nota para a caminhada que vai decorrer a partir das 17h30, que inclui a limpeza da Praia do Pedrógão. Os participantes vão ter um kit sustentável, com um saco de pano, uma t-shirt personalizada, uma garrafa de água, luvas e sacos do lixo. Os resíduos serão pesados e farão posteriormente parte de uma obra de arte sustentável que será entregue à cidade de Leiria e será uma homenagem a uma personalidade local.