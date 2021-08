A recetividade foi grande e efusiva

A Ageas Seguros fechou com chave de ouro a sua última festa deste verão. Em Aveiro, a população local gostou do que viu, como explicam Luís Cardote e Manuel Marques, da SegurLitoral, Mediador Exclusivo da Ageas Seguros.

"Os aveirenses ficaram positivamente surpreendidos e aderiram em força à medida que a Festa Ageas Seguros percorreu as várias artérias da cidade. No mínimo, podemos dizer que foi uma iniciativa diferente. Não esperávamos uma recetividade tão grande e efusiva por parte dos aveirenses, superando, em muito, as nossas expectativas. E foi gratificante verificar a interação do público com esta festa móvel, os agradecimentos e os aplausos aos artistas", afirmam os Agentes Gerais Exclusivos Ageas Seguros.

Luís Cardote e Manuel Marques ficaram igualmente "surpreendidos" quando perceberam que "grande parte das pessoas conhecia bem os temas cantados por Toy e por Mónica Sintra, mostrando aos artistas o carinho que nutriam por eles". Quanto aos menos enquadrados com os temas musicais não deixaram de sorrir e de acenar à passagem do concerto móvel. "A receção foi muito boa e a cidade soube mostrar o seu apreço pela iniciativa da Ageas Seguros".

Os dois responsáveis reforçam a relevância da iniciativa, considerando-a "inédita" e importante para a cidade, ainda ensombrada pela pandemia. "A Ageas Seguros proporcionou um dia diferente a quem nos visitou no escritório e um final de tarde de fazer parar o trânsito aos aveirenses. Algo que não irão esquecer tão cedo, até porque a marca está bastante enraizada em Aveiro. Podemos afirmar que a inovação foi total e chegou longe".

Este evento ajuda a Ageas Seguros a ficar "nas bocas do mundo" porque esta arruada, com músicos e banda filarmónica, é algo fora da caixa. Em Aveiro – asseguram-nos – a Ageas Seguros não precisa de apresentação. Não obstante é interessante a associação da marca a iniciativas culturais com dinâmica e presença de espírito. "É diferente, pelo que acaba por ser bastante comentado", recordam.



Um reconhecimento ainda maior

Apesar de a Ageas Seguros já ser sobejamente conhecida em Aveiro, todos os estímulos são bons para o negócio e quando existe uma boa ideia as pessoas facilmente se associam a ela e têm curiosidade de um dia experienciarem a marca por trás da iniciativa. "Nós acreditamos nisso e no ‘passa a palavra’. Se as pessoas gostaram de uma determinada iniciativa promovida pela Ageas Seguros e se a marca funciona e tem um posicionamento sério e de compromisso no mercado em que atua, temos tudo para que o reconhecimento continue em alta e ajude a alavancar de alguma forma o nosso negócio".

Luís Cardote e Manuel Marques fazem ainda questão de saudar a iniciativa da marca. "É algo que só participando nos apercebemos de como a ideia foi brilhante. Com eventos deste cariz, abertos e ousados, seremos falados e lembrados por muito tempo e isso é que é alavancar a marca. Foi uma boa ideia e teve adesão popular. Parabéns Ageas Seguros!"