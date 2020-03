Ageas seguros inspira o amanhã dos mediadores em agentes summit’20

‘Inspiring tomorrow’ (inspirar o amanhã) foi o conceito do grande evento para Mediadores de todo o país, promovido pela Ageas Seguros no passado dia 20 de fevereiro de 2020. Estiveram presentes mais de 800 Mediadores, convidados e vários especialistas, entre celebridades que pisaram o palco do Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Foram precisos pouco mais de três anos para a Ageas Seguros se afirmar enquanto nova marca no setor segurador em Portugal, atingindo já uma notoriedade (índice que mede o conhecimento de uma marca) acima dos 63 por cento e um bom desempenho no mercado nacional de seguros.

Um mercado que tem vindo a sofrer algumas alterações, fruto também da própria recessão e das mudanças que esta imprimiu na economia nacional.

Ageas Seguros diz presente

É, de resto, a preparação que tem orientado a Ageas Seguros ao longo da sua caminhada em Portugal. A marca tem na rentabilidade a base de todo o caminho estratégico traçado e na promoção da proximidade a Mediadores e Clientes a sua principal aposta. Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal revela que a empresa "vai continuar focada no serviço ao Cliente", mas também "na tecnologia, dando especial atenção a ferramentas como o machine learning ou a inteligência artificial". A envolver todo o trabalho "está uma capa de sustentabilidade que deverá nortear o Grupo Ageas Portugal".

José Gomes, CEO da Ageas Seguros, revelou que "2019 foi um bom ano para a Seguradora com um crescimento muito positivo", prometendo "continuar o esforço e dedicação das equipas" para se tornarem "sempre na primeira escolha dos Clientes e Parceiros de negócio". Entre as novidades para 2020 "está o lançamento de novas soluções informáticas para melhorar o serviço prestado ao Cliente e aos Parceiros, e a possibilidade de assinatura digital na compra dos seguros com o objetivo de terminar com a utilização do papel, que para além da modernização do serviço contribui para a sustentabilidade do planeta", revelou ainda José Gomes.

Na mais recente edição do Agentes Summit ‘20, a Ageas Seguros distinguiu um vasto grupo de Mediadores, de diferentes redes comerciais (Exclusivos, Private e Multimarca) num total de 70, pelo seu bom desempenho ao longo do ano 2019. O prémio é uma viagem de sonho até à Islândia, revelando-se uma oportunidade única para conhecer não só o país, mas também para fomentar a proximidade entre a marca e os seus Mediadores e promover o networking entre todos. A promessa desta marca seguradora vai muito além dos seguros, passando pela promoção da proximidade às pessoas, bem como pelo reconhecimento do profissionalismo e dedicação dos Parceiros.

E, como a inovação e o dinamismo fazem parte do ADN da Ageas Seguros, a empresa promoveu ainda uma iniciativa inédita que envolveu todos os Mediadores presentes, pedindo-lhes que votassem através da app do evento Agentes Summit ‘20, o destino para o próximo ano. À escolha, os Mediadores tinham Itália, Canadá e Costa Rica. A preferência recaiu neste último antevendo-se, para 2021, dias bem passados no quente país da América Central. Foi um dos momentos altos do evento, com um ano de antecedência, com uma apresentação imponente deste destino que reconhece os melhores.