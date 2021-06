Chaves é a primeira cidade a receber a Festa Ageas Seguros 2021

O contexto da pandemia levou a que as pessoas voltassem a viver um novo confinamento. A necessidade de voltar a trazer alegria e animação às vidas dos portugueses e fazê-los sentir o regresso à "normalidade", esteve na base da continuidade da Festa Ageas Seguros para este verão 2021. Em equipa vencedora não se mexe. Por isso, aproveitando os bons resultados da iniciativa do ano passado e dando continuidade à estratégia da marca de proximidade regional, quer junto dos Clientes como dos Mediadores, reforçando a presença local da Ageas Seguros através dos Mediadores, este ano a Festa Ageas Seguros também vai estar em quatro cidades, levando alegria, cor e animação às ruas.

A diretora de Marketing da Ageas Seguros, Alexandra Catalão, explica que um dos pontos-chave desta ação é a proximidade regional. "A iniciativa no ano passado serviu para reforçar essa direção, tendo em conta os seus objetivos de reconhecimento no local e de estar com pessoas, onde elas estão e quando mais precisam de nós – não apenas em momentos de desequilíbrio como um caso de sinistro/acidente, mas também num momento de pandemia, de confinamento."

A Festa Ageas Seguros acontece para demonstrar essa proximidade das pessoas, e também dos Mediadores, com quem se viveram experiências enriquecedoras e felizes para todos. "Este ano queremos reforçar esta premissa e trazer novas componentes para esta ação, nomeadamente o tema da mobilidade sustentável e o cariz de responsabilidade social corporativa."

Mobilidade sustentável

Na edição deste ano, o tema da mobilidade sustentável e da responsabilidade social será realizado através da bicicleta mupi e do riquexó que vão andar a passear pelas cidades. No caso do riquexó, o objetivo é o de prestar ajuda a todos aqueles que precisem de um apoio que facilite a mobilidade, tornando assim o seu dia/viagem mais fácil e descansada. "Este tema surge no seguimento do novo lançamento da marca Ageas Seguros – novo seguro de acidentes pessoais que tem proteção extra com quatro minipacks, um dos quais dedicado a velocípedes, ou seja, bicicletas ou trotinetes", explica Alexandra Catalão.