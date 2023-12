CM e Balanças Marques: os parceiros da Ageas Seguros no combate à poluição

A terceira edição da Festa Ageas Seguros ficou marcada pelas caminhadas ecológicas nas quais os voluntários fizeram a recolha do lixo em ruas, artérias ou praias, prática designada como plogging. Depois, o material recolhido foi entregue ao artista plástico Bruno Costa, para produzir trabalhos artísticos sustentáveis das diferentes localidades, sendo que estas quatro obras de arte foram devolvidas a cada cidade.

"O lixo recolhido foi entregue a um artista plástico que fez uma personalidade de renome de cada uma das quatro regiões: Leiria, Braga, Viana do Castelo e Beja. A escolha das personalidades foi totalmente da responsabilidade da Câmara de cada região, explicou no programa Manhã CM o responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal.

Hugo Julião recordou ainda o apoio que a Ageas Seguros teve nesta iniciativa "da CMTV, e da Balanças Marques, parceiros que ajudaram a recolher e a pesar o lixo em cada uma das festas". E também na pesagem do contributo individual de cada pessoa. Um parceiro chave na iniciativa.









Olhar para a obra e pensar nas nossas ações

De facto, fundamental na estratégia da Ageas Seguros de promover a sustentabilidade e diminuir a poluição foi a parceria com a empresa Balanças Marques, que ajudou a pesar o lixo recolhido nas localidades por onde passou a terceira edição da Festa Ageas Seguros. Em Braga, para onde foi a escultura do imperador César Augusto, feita com os resíduos recolhidos em alguns pontos da cidade, Tiago Marques Pereira, administrador da Balanças Marques, afirmou que o seu objetivo é "no mínimo, que alguém olhe para a obra e fique a pensar nas ações que temos no dia-a-dia, sendo a mais fácil deitar tudo ao lixo". "Quando chegarmos a casa, devemos pensar se faz sentido dar algum aproveitamento àquele material que estamos a deitar fora", referiu à CMTV.

Por sua vez Bruno Costa, o "pai" das esculturas, contou que "foi um prazer imenso ser o autor destas obras, na questão artística, por causa da questão da sustentabilidade e da poluição, que entristece um pouco". Todavia, prosseguiu, "trabalhar com arte é sempre um gosto e esta representa o imperador romano, símbolo de Braga."

Exatamente esse foi o motivo para a escolha da personagem histórica César Augusto, que "promove aquilo que foi a origem da cidade de Braga, daí a homenagem ao imperador que a fundou", explicou Maria Armanda, responsável de Comunicação Ageas Seguros.