Cumprir a promessa do Grupo Ageas

Os meses de verão são conhecidos por serem a altura do ano com mais festas e celebrações regionais. Este ano, por motivos óbvios, isso não aconteceu, mas a Ageas Seguros quis manter o espírito de celebração e festa e adaptou o conceito a uma "nova proximidade". Inês Simões, diretora de Comunicação e Marca do Grupo Ageas Portugal, explica que "acima de tudo quisemos proporcionar às pessoas uma festa segura".

Foi essa a ideia base da Festa Ageas Seguros. "Cumprimos todas as regras de segurança, com energia positiva e que aproximou, ainda mais, a marca das pessoas através de várias ações junto às lojas dos nossos mediadores exclusivos e também pela cidade através de um percurso e trio elétrico móvel, com muita música popular com um concerto do cantor Toy".

A diretora de Comunicação e Marca do Grupo Ageas Portugal refere que os mediadores foram uma parte essencial para o desenvolvimento deste conceito. "Eles melhor que ninguém conhecem a realidade local, e mais importante, as pessoas. Em cada cidade, a festa iniciou de manhã junto às lojas dos mediadores com o envolvimento de todos, oferta de manjericos com uma quadra Ageas Seguros, entre outros brindes", acrescentando que "foi muito gratificante, especialmente após o período de confinamento, ver as pessoas a celebrar de forma muito segura e a recuperar um pouco da sua normalidade".

Por último, Inês Simões conta que no Grupo Ageas Portugal vivem tudo como uma só empresa. É nesse sentido que procuram tornar todas as marcas cada vez mais relevantes, diferenciadoras e sobretudo próximas de todos, contagiando com uma atitude e valores únicos.