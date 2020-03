Desenvolvimento orienta estratégia e inspira 2020

Depois de fechar 2019 com um excelente desempenho no mercado nacional e assegurar algumas metas históricas, a Ageas Seguros apresentou aos seus Mediadores o plano para um percurso de sucesso em 2020. Gustavo Barreto, Diretor Geral de Distribuição e Marketing da seguradora subiu ao palco do Agentes Summit ’20 para garantir que a Ageas Seguros procura "fomentar um envolvimento cada vez maior, bem visível no conjunto de iniciativas promovidas e que continuam a promover, com o objetivo de proporcionar uma experiência relevante e emocional".

Com a intenção de inspirar o amanhã de cada Mediador, a Ageas Seguros quer ser "a empresa preferida" dos Mediadores que com ela trabalham, revelando-se a organização deste evento Agentes Summit ‘20 um marco anual essencial neste caminho, "porque permite reforçar o networking, ouvir e implementar muito daquilo que são as sugestões que os Mediadores fazem, e principalmente continuar a relação de transparência e de confiança com os nossos Parceiros". Ainda reforça que "queremos crescer acima do mercado, consolidar o crescimento com rentabilidade e trabalhar com os melhores profissionais do mercado, investindo na melhoria da nossa proposta de valor da qual destaco a formação e especialização da nossa rede de Mediadores".

Em "contraciclo com o que se tem verificado no mercado", a Ageas Seguros marca cada vez maior presença de norte a sul do país e também nas regiões autónomas, contando com uma rede de Mediadores muito forte. Lembra Gustavo Barreto que "enquanto outras marcas seguradoras estão a sair das zonas mais interiores do país, nós estamos a apostar nessas regiões e inclusive a investir na renovação de lojas com conceito premium nesses mesmos locais. Isto porque acreditamos que uma presença mais próxima das pessoas, e dos nossos Parceiros, é um fator que faz a diferença. São os nossos Mediadores que dão a cara pela marca todos os dias".

Cinco prioridades em 2020

Aos fatores humano e de proximidade, a Ageas Seguros soma ainda outras metas para o ano corrente. A promoção das campanhas de vários seguros é uma das mais determinantes, pela diferenciação que imprime conforme lembra Gustavo Barreto. Outra área determinante surge associada ao programa de conhecimento do Cliente "assente num modelo de propensão à compra" para melhor responder às necessidades dos Clientes e antecipar as mesmas. Ainda, o necessário reforço "da rede de Mediadores" que vai passar a contar "com o contínuo investimento da marca em novas lojas premium, mais Mediadores e espaços de atendimento ao Cliente criteriosamente selecionados".

Filomena Cautela e Nuno Távora ajudam a dinamizar imagem

No mesmo sentido, Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros, explicou que "a comunicação da marca, que recentemente conta com a apresentadora e atriz Filomena Cautela, em representação dos mundos dos nossos Clientes, e com Nuno Távora no centro da ação, a representar o acompanhamento diário do Mediador, demonstra que somos diferenciadores". Acredita esta responsável que a Ageas Seguros "não é uma marca cinzenta, sendo a forma como a comunicamos e as pessoas que trazemos para comunicar tornam-na bastante arrojada".

O investimento "em campanhas online e offline, com iniciativas disruptivas e que o setor segurador não faz" são disto um bom exemplo, defende Alexandra Catalão. Por exemplo, merecem destaque o lançamento de campanhas que imprimem dinâmicas como ofertas de bicicletas, trotinetes, experiências, valores percebidos interessantes quando conjugada a compra de diferentes seguros, ou ainda o apoio que prestamos a atividades desportivas com valores associados e importantes para a formação dos jovens, prémios de reconhecimento exclusivo para aqueles que contribuem com exemplo de melhor prestação de fair-play ou empatia. São formas diferenciadoras nas quais a marca Ageas Seguros tem apostado para apoiar a cultura desportiva e a educação.