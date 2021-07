Festa Ageas Seguros alegra Chaves

A Festa Ageas Seguros está de regresso e, atendendo ao que foi vivido em Chaves, com o mesmo sucesso que atingiu no verão passado. Esta iniciativa, que leva música, boa-disposição e alegria a várias cidades portuguesas, arrancou a 25 de junho em terras do Alto Tâmega e Trás-os-Montes. Toy cantou e encantou sobre rodas, num veículo que percorreu várias artérias da cidade. Não atuou sozinho, porém. O concerto, no veículo móvel, também contou com a presença do cantor Augusto Canário, sem esquecer a atuação, em desfile pedestre, da Banda Municipal Flaviense - Os Pardais.

Natália Melo Lopes, Francisco Rendeiro e Miguel Rendeiro, gerentes da C.M. Sociedade de Mediação Seguros Lda., fazem um balanço positivo da iniciativa que decorreu nas margens do Tâmega. "Foi excelente. Houve manifestações espontâneas de aplauso, de muito agrado, registos de fotos, vídeos e agradecimentos, pelos momentos de alegria que proporcionámos." A comunidade, explicam os responsáveis, ficou satisfeita com esta festa segura, pelo facto de romper com a rotina do contexto pandémico que se está a viver. A qualidade e o nome dos artistas quebraram a monotonia da cidade "trazendo uma onda de entusiasmo, de esperança e, sobretudo, de alegria". Portanto, os flavienses sentiram "reconhecimento, e algum conforto, pelo facto de haver marcas como a Ageas Seguros que concretizam e promovem este tipo de iniciativas".

Uma cidade em Festa

Este evento consolida e potencia ainda mais o reconhecimento da Ageas Seguros enquanto marca inovadora, moderna, colorida e alegre. "Pela qualidade dos interventores, pelo programa detalhadamente cumprido de passagem pelas principais ruas, praças e bairros da cidade, pela publicidade que envolveu o evento no seu todo e pela difusão massiva da marca com a entrega de brindes que disponibilizámos no nosso espaço a todos os que nos honraram com a sua visita", explicam os gerentes.

Por isso, os três responsáveis da loja – que trabalham em regime de exclusividade com a Ageas Seguros há 29 anos – anteveem que esta festa é um estímulo que vai ajudar a desenvolver ainda mais negócio.

"Efetivamente, estamos crentes de que este tipo de iniciativas, de apoio do Grupo Ageas Portugal à cultura popular, de intervenção positiva e solidária na área social, em dar cor, alegria e uma chama de esperança às localidades, às pessoas, irá gerar e promover a conquista de novos clientes, logo, mais negócio", referem.

Natália Melo Lopes, Francisco Rendeiro e Miguel Rendeiro não se esquecem de agradecer à Ageas Seguros de forma simples, como simples são as gentes transmontanas, por ter investido na sua região, trazendo às populações um laivo de prazer e felicidade, oferecendo um dia diferente, colorido e festivo. E fazem igualmente votos de que outras iniciativas venham a ser desenvolvidas e que as populações daquela e de outras regiões continuem a beneficiar da responsabilidade cultural que o Grupo Ageas Portugal, patenteia e difunde pelo País.

Das bandas filarmónicas aos riquexós

Este ano, a Festa Ageas Seguros tem várias novidades. As bandas filarmónicas vão atuar nas diversas cidades que acolhem a iniciativa. Toy terá a companhia de outros artistas consagrados, de dimensão nacional, ligados à cultura popular. E, de forma a alertar para a importância da mobilidade sustentável e da responsabilidade social, as bicicletas e os riquexós Ageas Seguros vão percorrer as cidades, como aconteceu em Chaves. A próxima Festa Ageas Seguros é já no próximo dia 9 julho, em Setúbal. A não perder.