Festa Ageas Seguros decorre sob o foco da sustentabilidade

Animada, alegre, enérgica e cultural. Assim foi a primeira Festa Ageas Seguros 2022, que decorreu em Leiria e na Praia do Pedrógão. Um sucesso a todos os níveis! Houve atividades, um concerto do artista Agir, surpresas, sardinhas e oferta de brindes sustentáveis. É precisamente para a sustentabilidade que vai uma nota especial, pois, no âmbito da festa, a Ageas Seguros convidou a população local para uma caminhada verde. O pedido foi atendido e na sexta-feira, dia 8, voluntários recolheram 43 quilos de lixo da Praia do Pedrógão, no concelho Leiriense.

"Foi ótimo! É precisamente esse o nosso objetivo: contribuir para um mundo mais sustentável, mais verde mais limpo", sublinhou com satisfação Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal, no programa Manhã CM. O material recolhido será entregue ao artista plástico Bruno Costa, que vai produzir um trabalho artístico sustentável da região.

Hugo Julião recordou que as duas primeiras edições da Festa Ageas Seguros ficaram marcadas pela pandemia, o que não permitia grande proximidade com as pessoas. Agora o formato mudou e as alterações foram bem visíveis já em Leiria. "Esta iniciativa foi diferente, face aos anos anteriores. Passámos de um modelo em que tínhamos uma ativação energética associada à pandemia, que não permitia estar em conjunto com as pessoas, para este modelo em que passámos a estar com as pessoas", explica o responsável, destacando o importante papel que os mediadores exclusivos Ageas Seguros (MSCOL e Ourisegur) de Leiria tiveram na preparação e no dia do evento, trazendo pessoas e espalhando energia e boa-disposição.

Apoio à cultura nacional

Maria Armanda Duarte, responsável de comunicação externa da Ageas Seguros, salientou, na Praia do Pedrógão a particularidade que o evento tem este ano: "O foco temático, nomeadamente aliado à nossa estratégia enquanto marca, que é o da sustentabili[1]dade. Quisemos ir um pouco mais além, como em todas as edições, e desta vez apostar na sustentabilidade e praticar a sustentabilidade."

Sobre o facto de o evento ter juntado a Festa Ageas Seguros ao Festival da Sardinha, constituiu "uma oportunidade de aliar entretenimento, cultura, apoio à cultura e aos artistas portugueses, o que para a Ageas Seguros, enquanto marca e Grupo, é bastante importante". "Faz parte da nossa aposta", relembrou.









O "casamento" perfeito

Antes da realização do evento, Hugo Julião salientou a parceria com a autarquia leiriense, a quem agradeceu todo o apoio disponibilizado. "A Câmara Municipal de Leiria esteve desde o primeiro momento ao nosso lado e ajudou-nos a tornar todas as ações possíveis, para além de irmos ainda mais além do inicialmente previsto, tornando possível a associação ao tão conhecido Festival da Sardinha", revelou o responsável da Ageas Seguros em entrevista no Correio da Manhã.

Catarina Louro, vereadora da Câmara Municipal de Leiria, confirmou a parceria, que foi um sucesso. "A Ageas Seguros procurou-nos e foi com grande agrado que os recebemos até porque este ‘casamento’ deve ter pilares, como qualquer ‘casamento’", referiu, não se esquecendo de enaltecer o facto de o Festival da Sardinha estar muito relacionado com "a modernidade, a proximidade das pessoas e acima de tudo valorizar o que é da região".



Viana do Castelo, Lagos e Braga...

... são as três cidades onde se vai realizar ainda a Festa Ageas Seguros 2022. Em Viana do Castelo

será a 29 de julho.



Acompanhe tudo no Correio da Manhã e na CMTV.