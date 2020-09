Festa Ageas Seguros foi marco de atuação em 2020

Num ano de absoluta transformação, ao minuto, a Festa Ageas Seguros foi um marco da atuação da Ageas Seguros em 2020. "As nossas equipas não pararam, e o empenho foi total para continuarmos a imprimir o nosso nobre propósito, de prevenção e de proteção, em cada ação.

Daí a partilha e a criação de momentos felizes, num mundo de diferentes emoções, com muita música e energia positiva para todos", diz Alexandra Catalão, diretora de Marketing da Ageas Seguros. O que mais a marcou foi estar a promover um momento que se traduziu em sorrisos e alegria, de forma segura, especialmente neste contexto de privação do convívio social.

"Para mim, e para a Ageas Seguros, é dos momentos mais marcantes e gratificantes, que se traduziram em quatro circunstâncias muito positivas para as pessoas, em quatro regiões do País. Não esqueço os sorrisos, a emoção… e, claro, o envolvimento dos nossos mediadores e a satisfação dos nossos clientes quando visitavam, também de forma segura, as nossas lojas."

Uma das lições que Alexandra Catalão retira da bem-sucedida Festa Ageas Seguros foi a resiliência. É possível concretizar uma iniciativa quando realmente apostamos em algo que queremos promover – a felicidade das pessoas, mesmo que existam adversidades.

"Tínhamos esta ação planeada desde o início do ano, e face a todas as adversidades que encontrámos e após diversas tentativas de refazer a ação, a evolução da pandemia conduzia-nos a outras soluções. Mas mantivemos sempre a premissa inicial, a de levar um momento de alegria às pessoas, no local onde estavam."

"Claro que a segurança de todos foi a nossa principal preocupação, não fôssemos uma seguradora, e conseguimos encontrar uma ação que permitiu a harmonia perfeita entre a participação dos nossos mediadores em ações que promoveram sorrisos e emoção nas populações de quatro regiões, aliando a música de uma época do ano tão típica como a dos santos populares."

A Festa Ageas Seguros iniciou viagem em Évora, seguindo até Viseu e Santarém, e terminou em Portimão. Cada cidade tem as suas especificidades e cultura. "Os nossos mediadores também, pela realidade local em que vivem e apoiam os nossos clientes diariamente."

Para Alexandra Catalão, o marco mais importante e comum às quatro festas foi a recetividade e a alegria. "A forma como cada população a viveu foi ‘energizante’, pelo que não conseguimos identificar marcos diferenciados de festa para festa. Em todas, a experiência vivida foi enérgica e positiva."

Foi uma experiência positiva para uma marca muito jovem, mas que possui níveis de reconhecimento a aproximarem-se cada vez mais das marcas líderes de mercado. A iniciativa serviu para aumentar o reconhecimento por parte do mercado e dos consumidores, assim como aumentou os índices de satisfação de clientes e mediadores.

Pelo quarto ano consecutivo, a Ageas Seguros venceu o Prémio 5 Estrelas, e pela primeira vez é marca vencedora do Superbrands. "Esta é uma conquista recente e que, sendo a primeira, nos demonstra que as ações que estamos a empreender são amplamente valorizadas pelos portugueses."