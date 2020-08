Festa Ageas Seguros leva alegria a Portimão

Foi na cidade da praia da Rocha, do Festival da Sardinha, da igreja de Nossa Senhora da Conceição ou do rio Arade que decorreu no passado dia 27 de julho mais uma Festa Ageas Seguros, levando muita animação e alegria às artérias, avenidas e ruas portimonenses. A festa segura foi um sucesso e deixou as gentes de Portimão muito felizes.

"Até que enfim alguma alegria para este verão!" "Já era tempo de fazerem algo parecido fora da capital." Estes foram alguns dos comentários dos habitantes de Portimão, os quais distinguem a Ageas Seguros como uma marca inovadora, moderna e diferenciadora - "Ageas Seguros sempre na vanguarda!", afirmam os portimonenses. Aproveitaram ainda para desejar a melhor sorte aos Mediadores locais da Ageas Seguros pela sua loja renovada: "Ao nosso consultor de seguros EPV Seguros e ao seu staff, votos de boa sorte e felicidades pelo vosso novo espaço que está lindooooooo e adaptado às novas circunstâncias sanitárias."

Além dos comentários obtidos presencialmente, também as redes sociais estiveram muito ativas, revelando que o balanço do evento foi "bastante positivo, pelo facto de ter tido uma abrangência nacional, descentralizando de Lisboa, o que agradou a todos", assegura Paulo Novais, sócio-gerente da EPV Seguros, Mediador de Portimão da Ageas Seguros. A EPV Seguros que, registe-se, surgiu enquanto entidade jurídica em 2001, mas tem uma relação com a marca há mais de 30 anos.

Paulo Novais mostra-se igualmente satisfeito com a forma como têm decorrido no geral estas ações nas várias cidades do País e particularmente em Portimão. "Uma excelente iniciativa de notoriedade da marca Ageas Seguros e dos seus ‘embaixadores’ geográficos, pois permite reforçar a presença e no nosso caso coincidiu com a reabertura do escritório enquanto Espaço Premium".

Uma iniciativa inovadora

Recorde-se que na Festa Ageas Seguros, Toy dá um concerto musical, ao fim da tarde, num veículo longo que percorre várias artérias das cidades, deliciando as pessoas que podem assistir ao espetáculo em segurança nas suas janelas ou carros. Uma ação inovadora e que é a receita do sucesso da mesma, afinal permite, mesmo nos tempos conturbados em que vivemos, manter a alegria que nos caracteriza enquanto seres, "dentro da segurança sanitária, permitindo que as pessoas interajam na segurança dos seus lares e viaturas".

Questionado sobre de que forma a festa em Portimão ajudou a divulgar a Ageas Seguros, Paulo Novais responde que esta "vai ficar na memória de quem assistiu, pois foi uma iniciativa única, descentralizada e com a presença do Toy, que foi muito acarinhado". Mais: é um estímulo que ajuda a desenvolver novo negócio. "Estas iniciativas são importantes para consolidar a presença da marca Ageas Seguros e fortalecer a relação do mercado com os respetivos Mediadores."

Esta ação foi um sucesso e por isso Paulo Novais manifesta o desejo de se "continuar com estas iniciativas".