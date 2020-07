Festa Ageas Seguros marca ritmo em Évora

Os primeiros sinais da Festa Ageas Seguros surgiram na Rua Serpa Pinto, com a criação do stand Ageas Seguros junto à loja Macrosoluções, Sociedade de Mediação Lda. Desde as 08h45 até ao fecho da loja, por volta das 18h00, ofereceram-se manjericos com quadra Ageas, canetas, chapéus de palha, fitas porta-chaves, sacos de pano e palas tapa-sol. Todas as ofertas foram desinfetadas, entregues com luvas máscaras e viseiras.

A rua onde se situa a loja do mediador é muito movimentada, fica no centro, junto à Praça do Giraldo, o que gerou curiosidade junto das muitas pessoas que passaram na rua em frente da loja.

"O stand ficou no exterior para garantir mais segurança e espaço ao ar livre, cumprindo com as regras da DGS", diz Joaquim Bagina, mediador exclusivo da Ageas Seguros e sócio-gerente da Macrosoluções, Sociedade de Mediação Lda.

Para ele, esta iniciativa só se poderá traduzir num "aumento da notoriedade da marca Ageas Seguros em Évora. O que é muito importante para nós, enquanto mediadores exclusivos na cidade."

Depois, chegou o grande momento da Festa Ageas Seguros. O concerto móvel de Toy que, durante uma hora esteve incan sável a cantar e a animar os eborenses, num trio elétrico que partiu às 19h00 da Avenida General Humberto Delgado, percorrendo várias ruas de Évora. O percurso acabou no mesmo local onde se iniciou o concerto.

O mediador exclusivo da Ageas Seguros em Évora, Joaquim Bagina, realça a oportunidade de ter vivido a experiência do concerto do Toy na primeira pessoa.

"Acompanhámos o concerto do veículo longo, em direto e junto ao Toy. As reações foram fantásticas, pessoas a cantar, a dançar e a filmarem. A festa foi de facto um sucesso e fez-se num ambiente seguro, não fôssemos uma seguradora."

Boa recetividade

O contexto de festa móvel como alternativa às festas tradicionais dos santos populares, que nesta altura não podem ser realizadas pelo contexto da covid-19, "é sem dúvida uma inovação, nomeadamente na nossa região", diz Joaquim Bagina.

Segundo ele, a Festa Ageas Seguros teve boa recetividade e gerou muita curiosidade junto da população de Évora. "Os eborenses acharam muito engraçado, em especial neste contexto, e valorizaram o facto de estarmos a ter este tipo de iniciativa no interior do País, o que é muito raro! O que para nós é uma satisfação."

Atendendo a todo o contexto que estamos a viver, o sócio-gerente da Macrosoluções, Sociedade de Mediação Lda. refere que esta ação foi "muito positiva, sendo uma ajuda ao sucesso desta sociedade de mediação e também para a Ageas Seguros". É uma ação que vai "ajudar a continuar a desenvolver cada vez mais o meu negócio".

O dia 26 de junho de 2020 foi uma experiência diferente para a Macrosoluções, Sociedade de Mediação Lda. Nesse sentido, Joaquim Bagina agradece o trabalho desenvolvido pela Ageas Seguros e pela Cofina, por tornarem real esta experiência. Évora foi o ponto de partida da primeira Festa Ageas. A seguinte é em Viseu, já no próximo dia 3 de julho.

O mediador exclusivo da Ageas Seguros em Évora, Joaquim Bagina, em jeito de desfecho do evento deixa um desejo para as próximas iniciativas: "Que a experiência nas próximas cidades e com os meus colegas será decerto gratificante e igualmente um sucesso!