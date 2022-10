Festa Ageas Seguros termina terceira edição em Beja

Terminou da melhor forma a última Festa Ageas Seguros deste ano, que teve lugar em Beja. Depois de a terceira edição da Festa Ageas Seguros ter passado por Leiria, Viana do Castelo e Braga, desta vez rumou ao Baixo Alentejo, onde houve muita animação, alegria, oferta de brindes e música.

"A Festa Ageas Seguros traduz aquilo que é a nossa estratégia, que é estar perto das pessoas. Apostamos na cultura e nos artistas. Somos uma marca local, de proximidade, e que partilhamos a nossa boa energia com a comunidade e com os nossos parceiros e colaboradores, um pouco espalhados por todo o país", referiu Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal, à CMTV.

À semelhança dos três eventos anteriores, não faltou o alerta para o ambiente e voltou a haver uma caminhada sustentável, na qual vários voluntários recolheram lixo nas ruas da capital do Baixo Alentejo. No final da ação foram recolhidos 41,05 quilos de lixo, conforme demonstrou a balança do parceiro Balanças Marques, que tem acompanhado a Ageas Seguros nesta iniciativa.

"A recolha de lixo feita nessa caminhada sustentável vai ser entregue a um artista plástico para fazer uma obra. Depois instalaremos essa mesma obra na cidade de Beja", recordou o responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal.





Boas parcerias

Por sua vez Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, mostrou-se também satisfeito com o facto de a Festa Ageas Seguros se ter realizado na "sua" cidade.

"Sentimo-nos bem! Sentimos que o dever foi cumprido da nossa parte. Tivemos a colaboração de outras entidades, neste caso da Ageas Seguros e do Grupo Cofina. Portanto, sempre que as parcerias existem, se concretizam e têm bom fim, como foi o caso, existe sempre um motivo para celebrar", realçou o autarca, no decorrer do evento.

Palco aos artistas locais

Como a Ageas Seguros tem por objetivo valorizar a cultura e os artistas locais, o dia terminou com concertos de grupos musicais daquele território. Por isso, o cante alentejano não podia faltar, tendo havido uma atuação do grupo Moças da Aldeia. A noite terminou com Os Vocalistas, uma banda de Beja, a subirem ao palco e a dar música aos presentes.

Uma boa forma de terminar o dia e de concluir terceira a edição da Festa Ageas Seguros. No próximo verão há mais!