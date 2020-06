Iniciativa diferenciadora com cor e segurança

A iniciativa surgiu da estratégia de proximidade da marca e da necessidade de fazer crescer o reconhecimento da Ageas Seguros num mercado de seguradoras tradicionais. Como seguradora, o foco da Ageas Seguros é a proteção de vidas e futuros, famílias, património e negócios. Prevenir, antes que os acidentes aconteçam, faz parte da estratégia principal e do modo de atuar e de estar no mercado.

Com todo este contexto, de confinamento, de carga negativa e emocional inerente ao afastamento durante um período já longo, sentiram a necessidade de reestruturar a ação que tinham prevista mas adaptada ao momento que vivemos, com todas as regras de segurança.

Alexandra Catalão, diretora de Marketing da Ageas Seguros, explica em conversa como vai ser a Festa Ageas Seguros a nível regional e nacional.

Como surgiu esta iniciativa em parceria com o CM?

As pessoas precisam de energia positiva, e assim surgiu a ideia de unir aquela que é a arte por excelência – a música – ao popularismo e à continuidade de uma época festiva, que estamos a viver de modo muito contido, mas de forma segura e simpática.

Queremos proporcionar um momento feliz, seguro, com proximidade à distância social, e com envolvimento dos nossos Mediadores nos locais. Infelizmente não conseguimos estar em todas as cidades, até porque a Ageas Seguros tem uma representatividade muito forte em todo o País, e por isso também surge a ideia de passatempos nacionais relacionados com as festas populares.

O manjerico é um elemento comum às ativações locais e nacionais, pela representatividade e alegria mágica que impulsiona. O Correio da Manhã é o meio de comunicação perfeito para acompanhar estas ações.

Que adaptações tiveram de fazer nas ações principalmente previstas para garantir o cumprimento das normas da DGS e de segurança das pessoas?

A principal adaptação foi a criação de eventos seguros, de raiz, pois as festas populares das cidades foram canceladas ou reagendadas. Tivemos a associação a um cantor popular como o Toy, que prontamente se disponibilizou a integrar esta aventura, e desenvolver um novo formato. Um trio elétrico, que estará sempre em andamento para não fomentar ajuntamentos.

As ativações de marca junto às lojas, como a distribuição de brindes, tiveram também de ser adaptadas na medida em que todos os brindes serão desinfetados antes de serem entregues e os promotores estarão equipados com máscaras, luvas e dispensadores de álcool. Há outras medidas adicionais como a colocação de fitas no chão para o cumprimento do distanciamento social na recolha dos brindes.

Quantas pessoas estão envolvidas na organização da iniciativa?

São muitas as equipas que estão a trabalhar, desde a conceção ao conceito, ao desenvolvimento, até à implementação. A multidisciplinaridade e o trabalho em equipa têm sido chave neste processo. Desde as equipas da Ageas Seguros e da Cofina aos fornecedores, mediadores, entidades regionais e municipais, músicos, equipas técnicas,… São de facto muitas pessoas.

Quais os Mediadores Ageas Seguros que fazem parte das ações?

Todos os Mediadores da Ageas Seguros integram a ação, uma vez que as ações são locais e nacionais. A nível regional, as ativações de marca e concerto móvel envolvem os Mediadores exclusivos das quatro cidades por onde a Festa Ageas Seguros irá estar presente: Évora, Viseu, Braga e Santarém.

Que recetividade tiveram os Mediadores com a iniciativa?

A recetividade foi total por parte de todos. A ação de facto é energética, não só para os nossos Clientes ou potenciais clientes, mas também para as nossas equipas de Mediadores. É um orgulho e um sentimento de exclusividade o facto de a ação passar pelas suas cidades e não por outras. Foi com muita satisfação que receberam a notícia, e vários os feedbacks recebidos.

Também os nossos Colaboradores entraram no espírito da iniciativa com uma dinâmica de partilha interna de quadras populares.

O que pode esperar a população de cada uma das quatro cidades que vão receber a festa alternativa Ageas Seguros?

De manhã até à noite, muita animação e proximidade. Estaremos nos locais para partilhar o espírito de festa, dando as boas-vindas ao verão. Claramente sempre com a preocupação com a saúde pública e, por isso, adotámos medidas extremas, de cuidados com as pessoas e as nossas equipas, seguindo as regras indicadas pela DGS. Assim, nas quatro cidades (Évora, Viseu, Braga e Santarém) vamos ter de manhã à tarde, no exterior das lojas Ageas Seguros, um stand com a oferta de manjericos, com uma quadra Ageas. À tarde distribuiremos proteções para os vidros dos carros que estiverem estacionados nas imediações das lojas e, a partir das 19h e até às 20h, um trio elétrico com o cantor Toy irá percorrer a cidade com um concerto móvel.

Que mensagem pretendem passar com esta iniciativa?

Que temos como missão estar próximos das pessoas e contribuir para a sua felicidade, de forma segura. Quer a nível do entretenimento, quer a nível da prevenção e proteção. As pessoas podem contar com a nossa marca, que está empenhada em dar cor ao mundo dos nossos Clientes, potenciais Clientes e Parceiros. Temos um mundo de cor, de diferenciação e de proteção.