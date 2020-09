Inspirar confiança no amanhã

Ageas Seguros é uma marca recente, que aposta na proximidade das pessoas, através da disponibilização de soluções de seguros e serviços adequados às necessidades dos seus clientes. No final do evento Agentes Summit ’20, que aconteceu no primeiro trimestre deste ano, José Gomes, CEO da Ageas Seguros, referiu o papel crucial que os mediadores têm na construção do futuro.

"É nesse sentido que temos vindo a investir, não só ao nível da formação e certificação dos mediadores como também em ferramentas de capacitação e outras que permitem passar do trabalho mais administrativo para aquilo que é uma atitude proativa e de verdadeiro acompanhamento do dia a dia dos nossos clientes, cada vez mais próximo."

O CEO sublinhou nesse evento que "a Ageas Seguros tem feito um investimento forte, que é determinante para a rede de mediadores, até porque, se a companhia não for conhecida, não estará na esfera de confiança dos consumidores e parceiros de negócio. Temos investido fortemente para ter um nível de notoriedade que, já hoje, atinge valores históricos de crescimento".

Neste cenário, José Gomes referia que a Ageas Seguros ia apostar em fomentar um envolvimento cada vez maior dos mediadores, com um conjunto de iniciativas promovidas que proporcionem uma experiência relevante e emocional. Ninguém contava com o que se avizinhava. Com uma velocidade galopante, houve um conjunto de desenvolvimentos que levaram no dia 18 de março ao decretar o estado de emergência em Portugal, face à situação excecional de saúde pública mundial e à proliferação de casos registados de contágio de covid-19.

A pandemia obrigou a um confinamento que acabou nos primeiros dias de maio. No início do regresso ao novo normal, as pessoas precisavam de novos estímulos, de energia positiva. Esta foi a ideia que esteve na origem da Festa Ageas Seguros: uma iniciativa capaz de proporcionar momentos felizes, seguros, com proximidade à distância social, e envolvimento dos mediadores nos locais.

Os dois pilares identificados por José Gomes, experiências relevantes e emocionais, estiveram presentes nas quatro cidades que receberam a Festa Ageas Seguros. É por ações como esta que em quatro anos foi possível tornar-se uma das principais seguradoras nacionais, tendo mais de 200 lojas disseminadas pelo território nacional, das quais mais de 30 lojas possuem um conceito premium de atendimento. Foi distinguida pelo quarto ano consecutivo com o Prémio 5 Estrelas e venceu o Prémio Superbrands em 2020 pela primeira vez.