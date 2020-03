Ir para além dos seguros

Com o intuito de dar vida e forma ao conceito "beyond insurance", a Ageas Seguros passou a disponibilizar uma paleta de outros serviços que respondem a diferentes solicitações dos seus Clientes, quer com a criação de empresas próprias quer por via da participação no capital de outras empresas com o intuito de estar onde estão os Segurados.

Para reafirmar a aposta, o Agentes Summit ’20 contou com a presença de stands dos diversos Parceiros, para reforçar as iniciativas e propósitos de cada serviço diferenciador. São disso exemplos: Cartão Mundo Ageas Seguros (descontos diretos numa vasta rede de parceiros), Ageas Repara (pensada para dar suporte no âmbito dos problemas associados à canalização e humidade, detetando e reparando por exemplo infiltrações no interior das paredes sem necessidade de grandes obras), Clínicas Médis, Kleya (prestação de serviços de acolhimento a Clientes expatriados) e Fundação Ageas (conta com voluntários e parceiros para promover atividades de solidariedade social junto da comunidade).