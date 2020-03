Islândia e Costa Rica são os destinos que se seguem

O prémio dos 70 Mediadores reconhecidos pela Ageas Seguros é uma viagem de sonho até à Islândia, revelando-se uma oportunidade única para conhecer não só o país, mas também para fomentar a proximidade entre a marca e os seus Mediadores e promover o networking entre todos. A promessa desta marca seguradora vai muito além dos seguros, passando pela promoção da proximidade às pessoas, bem como pelo reconhecimento do profissionalismo e dedicação dos Parceiros.

E, como a inovação e o dinamismo fazem parte do ADN da Ageas Seguros, a empresa promoveu ainda uma iniciativa inédita que envolveu todos os Mediadores presentes, pedindo-lhes que votassem através da app do evento Agentes Summit ‘20, o destino para o próximo ano. À escolha, os Mediadores tinham Itália, Canadá e Costa Rica. A preferência recaiu neste último antevendo-se, para 2021, dias bem passados no quente país da América Central. Foi um dos momentos altos do evento, com um ano de antecedência, com uma apresentação imponente deste destino que reconhece os melhores.