Milhares de portugueses participaram na festa

Este ano de 2020 ficará marcado na história pela pandemia covid-19 e o confinamento que muitos países fizeram. Portugal foi um deles. Os portugueses não esquecerão esses dias de março e abril.

Em maio chegou o momento de retomar, pouco a pouco, a normalidade. O mês de junho marca o arranque de um período de festas populares, romarias e arraiais que não se realizaram. Para colmatar a ausência destas iniciativas, a Ageas Seguros, em parceria com o Correio da Manhã, levou a quatro cidades fora das grandes áreas metropolitanas – Évora, Santarém, Viseu e Portimão – um novo conceito de festa popular, totalmente inovador, garantindo o cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde e a segurança das pessoas.

Nos dias em que a festa chegou a cada cidade, os primeiros sinais começavam às 09h00 com a abertura de um stand Ageas Seguros à frente de cada loja da marca pertencente a mediadores exclusivos da seguradora, onde promotores ofereciam manjericos com uma quadra Ageas, canetas, chapéus de palha, fitas porta-chaves, sacos de pano e tapa-sol para os carros.

Estas ações decorriam até às 18h00. Ao fim da tarde chegava a atuação do músico Toy num veículo longo, que serviu de palco móvel, percorrendo as principais ruas das cidades, convidando as pessoas a assistir e a participar do concerto desde as suas janelas. As festas foram um sucesso e encheram de cor, alegria e música algumas das principais artérias dessas cidades.

A ação também ajudou a promover a marca Ageas Seguros e a aproximar as populações locais dos mediadores da seguradora existentes em Évora, Santarém, Viseu e Portimão.

26/06/2020

Évora marcou o arranque das Festas Ageas Seguros

A capital do Alentejo recebeu a primeira Festa Ageas Seguros. Um dia único, bem passado, no qual os eborenses tiveram um "cheirinho" dos santos populares. Joaquim Bagina, mediador exclusivo da Ageas Seguros e sócio-gerente da Macrosoluções, Sociedade de Mediação Lda., realçou que esta iniciativa trouxe um "aumento da notoriedade da marca Ageas Seguros em Évora. O que é muito importante para nós, enquanto mediadores exclusivos na cidade". "Acompanhámos o concerto do veículo longo, em direto e junto ao Toy.

As reações foram fantásticas, pessoas a cantar, a dançar e a filmarem. A festa foi de facto um sucesso e fez-se num ambiente seguro", concluiu Joaquim Bagina.

03/07/2020

Festa Ageas Seguros anima Viseu

A cidade de Viriato acolheu a segunda ação. Delfim Figueiredo, sócio-gerente da DS Consultores e mediador exclusivo Ageas Seguros, reconhece que esta iniciativa foi "inovadora, diferenciadora e aproximou a marca Ageas Seguros da população".

Por seu lado, António Coelho, sócio-gerente da SBS – Seguros Beira Serra e também mediador exclusivo da seguradora, partilha do entusiasmo que a festa trouxe à cidade, referindo que "foi muito interessante e que serviu para inovar na maneira de contactar com as pessoas e passar a imagem da marca".

Delfim Figueiredo destacou ainda o contacto durante todo o dia com um grande número de pessoas, clientes e não clientes e António Coelho referiu que foi importante para criar mais notoriedade e simpatia, o que sempre ajuda no desenvolvimento de novos negócios".

O balanço final que António Coelho, sócio-gerente da SBS, fez da Festa Ageas Seguros em Viseu é muito satisfatório, tendo em conta que "a comunidade valorizou a ideia de recriar de outra forma as tradicionais festas populares que, pelos motivos conhecidos, este ano não se puderam realizar".

Dentro da mesma linha, Delfim Figueiredo, sócio-gerente da DS Consultores e mediador exclusivo Ageas Seguros, reforça a visão já transmitida do efeito positivo da Festa Ageas Seguros na cidade.

17/07/2020

Festa Ageas Seguros aqueceu Santarém

Os escalabitanos receberam a festa com 43 °C, foi um dos dias mais quentes do ano mas nada que impedisse os escalabitanos de participar nesta grande e animada iniciativa.

Paulo Picoto, sócio-gerente do mediador exclusivo Paulo Picoto – Mediação e Consultadoria de Seguros Unipessoal Lda., referiu que esta foi uma iniciativa "muito interessante, tendo contado com a participação de clientes e não clientes".

O balanço final para Paulo Picoto foi muito satisfatório, tendo em conta que "junto à zona onde se encontra o nosso escritório, as pessoas vieram às janelas bem como à rua, criando uma boa moldura humana, a andarem de rua em rua a acompanhar o trio elétrico. No final houve inclusivamente quem viesse ao nosso espaço agradecer, por aquele momento que proporcionou alegria".

Rui Garcia, sócio-gerente do mediador exclusivo Goldnap – Mediação de Seguros Lda., explicou que a Ageas Seguros continuou a apostar "na aproximação com a realidade local em que todos nós estamos presentes, mais perto das pessoas, está criada uma simbiose perfeita para juntar ainda mais os clientes e atrair novos clientes, potenciando de forma clara a marca Ageas Seguros junto da comunidade local, introduzindo uma abordagem bastante inteligente, já que a mesma é reconhecida pela reação das pessoas de forma muito positiva pelas suas expressões naturais".

27/07/2020

Portimão vibrou com o show de Toy

A segunda cidade algarvia recebeu a última Festa Ageas Seguros, no passado dia 27 de julho. A seguradora fechou com chave de ouro esta ação que encheu de energia e alegria as artérias de Portimão.

Questionado sobre de que forma a festa em Portimão ajudou a divulgar a Ageas Seguros, Paulo Novais, sócio-gerente da EPV Seguros, responde que "vai ficar na memória de quem assistiu, pois foi uma iniciativa única, descentralizada e com a presença do Toy, que foi muito acarinhado".

Mais: é um estímulo que ajuda a desenvolver novo negócio. "Estas iniciativas são importantes para consolidar a presença da marca Ageas Seguros e fortalecer a relação do mercado com os respetivos mediadores."

A ação foi um sucesso e por isso Paulo Novais manifestou o desejo de "continuarmos com estas iniciativas.