Nunca se tinha visto nada assim

Mais uma Festa, mais um sucesso! A Festa Ageas Seguros, que desta vez decorreu em Setúbal, voltou a proporcionar um dia diferente, com alegria e muita animação nas ruas da cidade onde nasceu o poeta Bocage.

"Todos os comentários ouvidos foram bastante positivos", afirma António Lima, Mediador exclusivo Ageas Seguros, em Setúbal, prosseguindo: "As pessoas com quem já tive o privilégio de falar acerca da Festa Ageas Seguros confidenciaram-me que nunca tinham assistido a um evento promovido por uma seguradora que tivesse corrido tão bem."

O Mediador da Ageas Seguros recorda, igualmente, que a escolha do Toy é "muito bem vista pela maioria da população, especialmente pelo facto de ser natural de Setúbal e por todos os setubalenses terem um grande carinho por ele".

Uma grande aposta

Quanto a António Lima, considerou a Festa Ageas Seguros "muito interessante". "A marca Ageas Seguros está no mercado há cerca de cinco anos e tem feito uma grande aposta de comunicação, pelo que é notória a sua divulgação, aliada à realização de eventos que têm impacto nos media", explica.

Questionado se a iniciativa ajudou a divulgar a Ageas Seguros, relembrou que o evento decorreu há poucos dias, pelo que "ainda é cedo para se perceber o seu impacto"."No entanto, acreditamos que tenha sido bastante benéfico."

António Lima lamenta o facto de a situação pandémica ter provocado "restrições no evento". "Creio que se tivesse havido a possibilidade de distribuir brindes enquanto o trio elétrico passeava pela cidade, o impacto seria ainda maior."

A importância de estar perto da população

Com o objetivo de estar cada vez mais perto dos Clientes, a Ageas Seguros apostou num formato de festa regional, aliando o conceito das festas populares ao concerto móvel. Para a marca é muito importante proporcionar momentos de proximidade entre a marca, os Mediadores e os Clientes. Por isso, para além de António Lima, juntou-se a esta festa segura Vítor Marques, Mediador exclusivo Ageas Seguros na atividade seguradora há 35 anos.

Vítor Marques explicou que esta iniciativa "levou as pessoas a falarem no nome da Ageas Seguros" e recordou a "inovação" que existe neste tipo de festas.

Apoiar a cultura

Na segunda Festa Ageas Seguros desta nova edição, Toy atuou em casa. O cantor é o rosto mais conhecido da Festa Ageas Seguros, cantando e encantando num veículo sobre rodas, que percorre as principais ruas de várias cidades do País. E este ano Toy tem a companhia de outros cantores, como Augusto Canário, para o acompanhar nos concertos móveis, juntando-se ainda diferentes bandas filarmónicas, consoante a cidade onde decorra o evento.

Esta é a forma que a Ageas Seguros, marca do Grupo Ageas em Portugal, tem também de apoiar a cultura no nosso país, neste período delicado que vivemos. Isso mesmo foi relembrado por Alexandra Catalão, diretora de Marketing da Ageas Seguros, que marcou presença em Setúbal, no dia 9 de julho.

"O nosso objetivo, com um trio móvel, é levar música e estarmos próximos dos nossos Clientes, permitindo que as pessoas possam viver, em segurança, este momento de alegria das festas populares. Ao mesmo tempo, contribuímos com o apoio às pessoas que trabalham na área da cultura e que estão afetadas pela pandemia", afirmou a responsável da marca.