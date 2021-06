Regressa a Festa Ageas Seguros

O ano passado foi de absoluta transformação e após muitos sacrifícios e restrições, a Ageas Seguros, em parceria com o Correio da Manhã, criou a Festa Ageas Seguros. Uma iniciativa única em Portugal que levou música, boa-disposição, alegria e energia positiva, de norte a sul do País.

A viagem da Festa Ageas Seguros começou em Évora, seguiu até Viseu e Santarém, e acabou em apoteose em Portimão. A iniciativa surgiu decorrente da estratégia de proximidade da marca e da necessidade de fazer crescer o reconhecimento da Ageas Seguros. Como seguradora, o foco da Ageas Seguros é a proteção de vidas e futuros, famílias, património e negócios. Prevenir, antes que os acidentes aconteçam, faz parte da estratégia principal e do modo de atuar e de estar no mercado.

Todas as iniciativas foram validadas pelas respetivas câmaras municipais e, apesar de serem festas populares alternativas, conseguiram honrar o espírito das festas e santos populares, cumprindo com todas as regras de segurança indicadas pela Direção-Geral da Saúde e autoridades locais.

Balanço muito positivo

Alexandra Catalão, diretora de Marketing da Ageas Seguros, diz que o balanço da Festa Ageas Seguros em 2020 "foi muito positivo". A prova do sucesso foi a adesão e a boa- -disposição das populações de Évora, Viseu, Santarém e Portimão. "De norte a sul, o espírito de alegria e felicidade foi contagiante. Especialmente nas ruas onde estavam dezenas de pessoas nas suas varandas a acompanhar-nos de forma segura, respeitando todas as regras, num contexto difícil para todos, como o que estamos a viver… foi um grande e marcante momento", refere Alexandra Catalão, sublinhando que a iniciativa só demonstrou que "a Ageas Seguros continua a apostar na proximidade das Pessoas e dos Parceiros, como forte estratégia da marca, envolvendo equipas, mediadores e chegando ao consumidor final de uma forma diferenciadora."

Foi uma experiência positiva para uma marca jovem, que celebra cinco anos de história, mas que conta já com níveis de reconhecimento que se aproximam, cada vez mais, das marcas líderes do mercado. Uma das lições que se podem retirar da edição do ano passado foi a resiliência. Foi possível concretizar uma iniciativa apesar de todas as adversidades que surgiram. Perante esta realidade, a Ageas Seguros decidiu dar continuidade este ano à Festa Ageas Seguros, com muitas novidades.