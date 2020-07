Santarém acolhe Festa Ageas Seguros

O calor fez-se sentir na última Festa Ageas Seguros, que rumou até Santarém. Com 43ºC, foi um dos dias mais quentes do ano mas nada que impedisse os escalabitanos de participar nesta grande e animada iniciativa.

Os primeiros sinais da Festa segura surgiram com a abertura dos stands Ageas Seguros às 09h00 na R. Cidade de Lisboa n.º 5, na Av. Grupo de Forcados Amadores de Santarém, N.º 14 B, R/C esquerdo, e na Rua Pedro Santarém, N.º 58 R/C.

Nestes três locais estiveram presentes promotores em cada um dos stands para oferecer manjericos com quadra Ageas, canetas, chapéus de palha, fitas porta-chaves, sacos de pano e tapa-sol para os carros.

A decisão de realizar a ação de ativação no exterior das lojas, teve por base proporcionar ainda maior segurança aos Clientes e Visitantes, sendo ao ar livre, com promotores equipados com máscara, luvas e viseiras, e ainda com desinfeção dos brindes no momento da entrega.

Paulo Picoto, sócio-gerente do Mediador Exclusivo Paulo Picoto – Mediação e Consultadoria de Seguros Unipessoal Lda. diz que a iniciativa foi "muito interessante, tendo contado com a participação de clientes e não clientes". Apesar de o calor abrasador que esteve presente ao longo de todo o dia foi possível criar "ruído à volta da marca e, nos dias seguintes, ainda recebemos contatos e mensagens de Clientes a manifestar o seu agrado", diz Paulo Picoto, que acrescenta que foram abordados várias vezes para saber quando iriam voltar a realizar uma iniciativa deste género. No seu entender toda a ação foi "bastante positiva".

Por seu lado, Rui Garcia, sócio-gerente do Mediador Exclusivo Goldnap – Mediação de Seguros Lda. explica que a Ageas Seguros continua "a apostar na aproximação com a realidade local em que todos nós estamos presentes, mais perto das pessoas, está criada uma simbiose perfeita para juntar ainda mais os Clientes e atrair novos Clientes, potenciando de forma clara a marca Ageas Seguros junto da comunidade local, introduzindo uma abordagem bastante inteligente, já que a mesma é reconhecida pela reação das pessoas de forma muito positiva pelas suas expressões naturais."

Momento Toy

Como é habitual no formato das Festas Ageas Seguros, às 19h00 horas é quando começa o show do músico Toy num veículo longo, que serve de palco móvel e que percorreu várias artérias de Santarém. É um momento único de partilha onde a Ageas Seguros e o Município convidam as pessoas a assistirem ao espetáculo das suas janelas.

O ponto de partida do concerto ambulante foi a Av. Dom Afonso Henriques, tendo ao longo de cerca de uma hora, percorrido diferentes pontos da cidade e levando boa-disposição, alegria e música aos escalabitanos.

Os representantes das equipas Ageas Seguros e os três Mediadores Exclusivos de Santarém estiveram no veículo longo com o palco móvel acompanhando toda a ação da seguradora pela cidade com o músico Toy.

O balanço final que Paulo Picoto, sócio-gerente do Mediador Exclusivo Paulo Picoto – Mediação e Consultadoria de Seguros Unipessoal Lda, fez da Festa Ageas Seguros é muito satisfatório, tendo em conta que "junto à zona onde se encontra o nosso escritório, as pessoas vieram às janelas bem como à rua, criando uma boa moldura humana, a andarem de rua em rua a acompanhar o trio elétrico. No final houve inclusivamente quem viesse ao nosso espaço agradecer, por aquele momento que proporcionou alegria. Julgo termos sido inovadores com este tipo de evento, com a participação de um cantor popular até porque tivemos pessoas que entraram na loja para demonstrar a sua satisfação e o desejo de a iniciativa se repetir mas, com o artista a permanecer mais tempo no local, em vez de passagem."

Rui Garcia, sócio-gerente do Mediador Exclusivo Goldnap – Mediação de Seguros Lda. reforça a visão já transmitida do efeito positivo da Festa Ageas Seguros na cidade, e está convencido que "num curto espaço de tempo, os Clientes e o mercado irão percecionar uma manifestação expressa, que a Ageas Seguros quer estar junto das pessoas pela sua proximidade e notoriedade em abordar assuntos de interesse geral nomeadamente temas culturais, científicos, tecnológicos e fundamentalmente no momento presente, temas na área da saúde e no setor económico."

Tudo isto nota-se pela reação das pessoas, muito agradadas, quer pela forma como a promoção é feita, respeitando as normas da DGS, quer pelas cores alegres que a Ageas Seguros transmite, sendo "uma energia muito positiva, que nos envolve a todos nós, colaboradores, Clientes e a população em geral", conclui Rui Garcia.

A próxima Festa Ageas Seguros, é já no dia 27 de julho em Portimão.