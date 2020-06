“Um mundo para proteger o seu”

A imagem colorida traduz o espírito "arrojado" com que se pretende diferenciar e o foco na personalização da oferta aos Clientes. Mesmo sendo uma marca recente, é já amplamente reconhecida pelo mercado e Clientes, tendo ganho pela quarta vez consecutiva, o prémio Cinco Estrelas.

A crescente notoriedade da marca, além da confiança dos Clientes, deve-se também à aposta numa estratégia de patrocínios e parcerias focada em três eixos chave baseados no contributo para a sociedade, jovens, saúde e bem-estar numa abordagem holística e integrada: desporto, cultura e prevenção. Esta, é, aliás também a estratégia do Grupo Ageas Portugal, à qual a Ageas Seguros pertence juntamente com a Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo.

O mundo dos seguros – que é na prática um universo de proteção e de prevenção dos nossos Clientes e Parceiros deve ser também um mundo experiências gratificantes, de emoções, de momentos felizes, de criação e expressão, de momentos chave da vida das pessoas onde temos de fazer a diferença. Estes dois mundos estão ligados e para nós funcionam de forma complementar.

Na cultura, na arte e no desporto, o Grupo Ageas Portugal através das suas marcas pretende estar próximo dos Clientes e Sociedade, atuando no presente sempre a pensar no futuro.