Albufeira é uma “Cidade Educadora”

Albufeira tem, atualmente, 23 estabelecimentos de ensino públicos, integrados em três agrupamentos escolares. A última escola inaugurada no concelho foi em setembro de 2012, a EB 1, 2, 3 da Guia, num investimento de cerca de sete milhões de euros. Em 2020, vai nascer um novo jardim de infância e as obras em edifícios escolares, para o presente ano letivo e ainda para o próximo, ascendem a mais de 3 milhões de euros.

A par dos edifícios, o município tem investido largamente na área da alimentação e transportes escolares, campos de férias, incentivos à escrita e elaboração de livros, apoio psicopedagógico, promoção de visitas de estudo, rastreios de audição e de visão, entre outras ações.

Foi na receção aos professores deste novo ano letivo que o presidente do município, José Carlos Martins Rolo, anunciou que Albufeira vai ter um novo jardim de infância e as escolas Francisco Cabrita e Diamantina Negrão vão ser ampliadas.

Município sensível à problemática da educação

"A nossa obrigação legal passa por garantir a construção e a manutenção dos equipamentos, a colocação de pessoal não docente, a alimentação e os transportes escolares. No entanto, enquanto município pertencente à rede das cidades educadoras, somos extremamente sensíveis à problemática da educação e consideramos que temos a obrigação moral de disponibilizar atividades que facilitem o enriquecimento curricular e o desenvolvimento pessoal das nossas crianças", referiu José Carlos Martins Rolo.



Transportes ascendem a 163 mil euros

O município de Albufeira vai além das suas responsabilidades e obrigações legais, em matéria de transportes escolares, nomeadamente concedendo a atribuição daquele transporte não apenas nas situações estritamente previstas na lei, mas também noutras situações. Tal acontece em casos de perigosidade do percurso no acesso ao estabelecimento de ensino, agregados familiares sem rede de apoio, assim como em situações de agregados cujos encarregados de educação apresentem horários de trabalho incompatíveis com os tempos letivos.

Mais de 200 mil euros em bolsas de estudo

O município de Albufeira atribuiu para o presente ano letivo 35 bolsas de grau de licenciatura, no valor de 200 euros durante dez meses. Concedeu igualmente 15 bolsas de estudo de grau de mestrado, no valor de 150 euros durante dez meses, e 56 renovações (licenciatura), 200 euros por mês durante dez meses. No total, este valor ascende a cerca de 204 mil euros – 70 mil euros de licenciaturas, 22.500 de mestrados e 112 mil de renovações.