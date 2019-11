Melhorias nas escolas representam um investimento acima dos três milhões de euros

Para o presente ano letivo, o município de Albufeira levou a cabo diversas empreitadas. Algumas das obras ainda decorrem e outras há que estão ainda em fase de concurso. A totalidade do investimento ascende a pouco mais de três milhões de euros – 3.074.100,21 euros, concretamente.

Existem obras que já estão concluídas e outras que estão a decorrer. Dada a necessidade de efetuar reparações e conservação das paredes exteriores e interiores, assim como eliminar alguns pontos de infiltração, no Jardim de Infância de Ferreiras, iniciaram-se as devidas obras no passado dia 21 de outubro. Esta empreitada fica por 63.405,91 euros + IVA.

Para dar resposta ao crescente número de crianças, está em curso, a título excecional, a colocação de pré-fabricados de sala de aula para a escola EB 2,3 Diamantina Negrão, EB 2,3 de Ferreiras, e sala de reunião e arrumos no valor de 24.620,40 euros + IVA.

Em curso também, e no âmbito da modernização das cantinas, está o fornecimento, pelo valor de 61.515,42 euros + IVA, de colocação de painéis solares de aquecimento de água, diminuindo assim a energia despendida. Está também a registar-se o fornecimento de novas máquinas industriais para substituir as que não tinham conserto e manutenção das existentes.

Obras concluídas

Concluídos estão já os trabalhos referentes à empreitada de ampliação do edifício do JI (jardim de infância) de Olhos de Água, no valor de 303.690,03 euros + IVA. A empreitada surgiu na sequência do aumento da população escolar nesta freguesia. Por isso, foi necessário criar uma sala de atividades, uma sala polivalente com arrumo, uma instalação sanitária para alunos, uma instalação sanitária para os professores com capacidade para pessoas de mobilidade reduzida, uma sala de professores, um arrumo de apoio e um espaço exterior coberto.

Também concluída encontra-se a empreitada de execução de uma rampa de acesso à cantina, pelo valor de 169.300,15 euros + IVA, na escola EB 1 da Avenida do Ténis. Igualmente na EB 1 de Vale Pedras, foram recentemente concluídas as obras alusivas à recuperação dos paramentos das paredes interiores e pavimento na sequência da passagem da rede de incêndios. As obras ficaram por 3.667,60 euros + IVA.

Uma arrecadação é a obra mais recente de que dispõe já o JI de Vale Carro, cuja empreitada ficou por 20.297,70 euros + IVA. Quanto à EB 2,3 Martim Fernandes também viu concluídas reparações diversas, bem como a substituição de infraestruturas na cozinha, no valor de 43.253,50 euros.

Coberturas problemáticas estão a ser substituídas

Quase concluída está a empreitada, no valor 148.000 euros + IVA, que visa a substituição de coberturas problemáticas em diversas escolas e jardins de infância designadamente a JI da Guia, EB 1 e JI dos Caliços, EB 1 e JI Paderne e Parque Lúdico.

Encontra-se também em fase de conclusão a reparação de outras situações que prejudiquem o funcionamento dos espaços educativos, nomeadamente a substituição da rede de incêndios na EB 1 de Vale Pedras, que provocava várias patologias na escola, bem como diversas pequenas remodelações decorrentes de um levantamento feito pela Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais.



Empreitadas para o futuro nas escolas

Uma grande obra está por nascer e os trâmites internos para o lançamento do concurso foram já estabelecidos. Trata-se da empreitada de ampliação da Escola EB 2,3 Diamantina Negrão, orçada em mais de dois milhões de euros – 2.080.252,44 euros + IVA, especificamente. Esta obra consiste na construção de um novo edifício destinado a laboratórios, alteração e ampliação da cantina escolar, alteração e ampliação do pavilhão desportivo e ainda a criação de um campo exterior para a prática de basquetebol.

A salientar também, ainda em procedimento, a empreitada de construção de uma nova sala de ATL e arrecadação na EB 1 Fontainhas, bem como alguns trabalhos de conservação dos edifícios existentes, como sejam pinturas exteriores e impermeabilização da cobertura plana. A empreitada em causa tem um custo estimado em 156.097,06 euros.