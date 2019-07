Município reduz preços das tarifas da água

Com o objetivo de criar melhores condições de vida para as pessoas, potenciando também o desenvolvimento económico do concelho, a autarquia baixou as tarifas da água, sendo agora possível poupar na fatura. Estes novos preços, explique-se, encontram-se dentro dos limites permitidos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos Sólidos (ERSAR), os quais visam garantir que os valores praticados cobrem a prestação do serviço sem implicar prejuízo financeiro para o município.

As recentes alterações consistem na redução de preços nas tarifas fixas para utilizadores domésticos e não-domésticos, integrados no 1.º e 2.º níveis de consumo. No âmbito do Ciclo Anual de Revisão Tarifária, foram aprovados os novos Tarifários de Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos para este ano, que entraram em vigor a 20 de março, o dia seguinte à sua publicação em Diário da República.

A grande descida irá repercutir-se no 1.º nível (até 25 mm inclusive), consumidores que anteriormente estavam sujeitos a uma tarifa fixa de 2,50 euros e que passarão, a partir de agora, a pagar 1,10 euros. O mesmo acontece com a tarifa fixa a aplicar aos consumidores domésticos no 2.º nível (> 25 mm), que passam de 19,80 euros para 18,00 euros.

O novo tarifário irá aliviar também os pequenos empresários e comerciantes. Para estes utilizadores, a tarifa fixa no 1.º nível (<20 mm) passou de 7,50 euros para 6,00 euros e no 2.º nível (entre 20 e 30 mm) de 19,80 euros para 18,00 euros.