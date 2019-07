Quatro milhões para águas e saneamento

No capítulo das águas e saneamento, o município está a investir cerca de 4 milhões de euros em diversas zonas do concelho. O presidente da câmara municipal, José Carlos Rolo, está confiante de que "as novas obras vão melhorar bastante a qualidade de vida dos albufeirenses".

Das obras, o autarca destaca as que se incluem no Plano Geral de Drenagem de Albufeira (PGDA), nomeadamente as da zona do Inatel, esperando ver resolvido neste ano o problema das inundações naquela área. É fundamental que não se repitam as inundações de 1 de novembro de 2015. O PGDA apresenta um conjunto de intervenções estruturantes e complementares para controlar os problemas de inundação da bacia da ribeira de Albufeira, em particular na zona baixa da cidade. Uma das principais infraestruturas previstas no PGDA consiste na construção de um novo túnel de grande capacidade hidráulica para o desvio dos caudais da ribeira de Albufeira.

Mais intervenções

São ainda prioritárias, as seguintes intervenções: construção de dois coletores, reforço dos dispositivos de captação do escoamento superficial – principalmente em Ferreiras, zona industrial de Vale Paraíso e em Albufeira –, desconexão do coletor da Rua Cândido dos Reis ao túnel, beneficiação do caneiro da zona baixa e minimização das perdas de carga localizadas na rede de drenagem.

Segundo José Carlos Rolo, esta é uma obra de continuidade do outro mandato. "Disse que nenhum dos planos ficaria na gaveta e estou a cumprir a minha palavra".