Tecnologia LED substitui iluminação convencional

A autarquia começou em 2017 a substituir a iluminação convencional por tecnologia LED, com o intuito de proteger o ambiente e reduzir o consumo de energia no concelho. Nesse sentido, em abril foram assinados dois novos contratos – numa verba a rondar os 350 mil euros – que correspondem já à segunda fase deste projeto. Pretende-se igualmente à sua escala, contribuir para a concretização das metas definidas a nível nacional, preconizadas no Plano de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) 2020, que prevê para o país uma redução global de 9% em relação ao ano de 2014.

Numa primeira fase, em 2017, foram instaladas 325 luminárias. As instalações ocorreram na Rua do Município, Rua Miguel Torga - da Rua do Município até à Rua de Dunfermline -, Rua de Santa Eulália, Avenida dos Descobrimentos, Avenida Sá Carneiro (Sul), Rua Pedro Álvares Cabral e Rua Bartolomeu Dias, representando 5,2% das 6.200 luminárias convencionais existentes na cidade e apenas 1,6% do total do equipamento instalado na área do concelho. José Carlos Rolo, autarca da cidade, sublinha que, "só na primeira fase, a substituição da iluminação convencional representou uma poupança anual de cerca de 32 mil euros, prevendo-se o retorno do investimento em menos de três anos".

Nesta primeira fase foram selecionadas as luminárias de alta potência ou que se encontravam obsoletas, as zonas de trânsito misto, de veículos e peões, e as com maiores défices de iluminação devido à depreciação natural da tecnologia utilizada - vapor de sódio de alta pressão.

5 mil novas luminárias

A autarquia está agora em vias de colocar no terreno 5 mil novas luminárias, com um valor aproximado de 2 milhões de euros. Note-se ainda que os novos carros de recolha de lixo, que em breve entrarão em funções, já terão também esta "sensibilidade". E já que se está no tema ambiental, a autarquia continua a apostar na instalação de postos de carregamento de veículos elétricos.