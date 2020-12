Alunos de Albufeira recebem cheque-prenda

O Município de Albufeira, em colaboração com a ACRAL – Associação de Comerciantes do Algarve, entregou um cheque-prenda, direcionado a toda a população escolar do concelho.

No total, cerca de 8 mil crianças e jovens serão beneficiados por esta medida que pretende apoiar as famílias nesta quadra e dinamizar a economia local.

O objetivo do executivo municipal passa por alocar os recursos inicialmente destinados à organização dos eventos ligados à quadra, nomeadamente Natal e fim de ano, a iniciativas destinadas ao apoio social.

O voucher poderá ser trocado numa rede de lojas e serviços aderentes.

Inscrição nos sites do município ou da ACRAL

Empresários ligados ao comércio e serviços podem já inscrever-se no site do município ou da ACRAL, para poderem fazer parte da rede de aderentes.

O cheque-prenda terá o valor uninominal de 15 euros, sendo destinado a todas as crianças e jovens que frequentem as instituições do concelho, desde creches, jardins de infância, alunos dos 1º, 2º, 3º ciclos e secundário.

"Vamos alocar uma parte substancial dos recursos inicialmente destinados à organização dos eventos ligados à quadra, nomeadamente Natal e fim de ano, a iniciativas destinadas ao apoio das famílias e da economia local", esclarece José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

A autarquia vai implementar outras medidas direcionadas para a restauração e para os transportes e que serão anunciadas em breve. O autarca defende que é necessário reforçar "o apoio à economia, interligando as necessidades sociais das atuais famílias e trabalhando em rede com os serviços municipais, IPSS e associações empresariais".

"Município Presente"

Registe-se que estas medidas estratégicas surgem no âmbito do programa "Município Presente", criado com o objetivo de combater as consequências socioeconómicas provocadas pela pandemia de covid-19. Para o efeito foram assinados protocolos com diversas associações empresariais, envolvendo igualmente crianças, associações de âmbito social e IPSS. Os artistas de Albufeira também não foram esquecidos, todos eles atuando no espetáculo "Corações de Natal".

Na totalidade, o "Município Presente" garantiu apoios na ordem dos 400 mil euros.