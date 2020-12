Um agradecimento para quem está no combate à pandemia

O Município de Albufeira, em colaboração com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve e AHRESP­ – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, está a disponibilizar vouchers de 20 euros aos profissionais que estão na primeira linha do combate à pandemia que, em 2020, mudou as nossas vidas.

É um gesto de reconhecimento para quem tanto tem dado de si em prol dos outros, mas também uma forma de se apoiar o setor da restauração e hotelaria.

O vale-restauração poderá ser trocado numa rede de aderentes até 31 de março de 2021.

A adesão a esta rede está já disponível para a restauração local, mediante um simples registo online, sem custos associados.

"Um gesto de reconhecimento"

Para o presidente da autarquia, José Carlos Rolo, "trata-se de um gesto de reconhecimento para quem tanto tem dado de si em prol dos outros, muitas vezes em situações limite de fadiga mental e física, mas também uma forma de se apoiar a restauração local, um dos setores de atividade que mais têm sofrido com as contingências da atual situação económica".

No total, serão abrangidos mais de 5.700 beneficiários por esta medida cujo investimento ronda os 120 mil euros.



O Natal foi sobre rodas

Também no âmbito do programa "Município Presente", durante dois dias rodou nas ruas e avenidas de Albufeira um camião gigante devidamente decorado, distribuindo música, cor, luz e alegria a todos os que se encontravam nas ruas e nas suas casas. Foi desta forma, com um Natal sobre rodas, que a autarquia levou um pouco do espírito da quadra a casa das famílias do concelho.

Artistas levaram alegria e esperança aos idosos

Englobado igualmente na iniciativa "Município Presente", a Câmara organizou, no passado dia 19 de dezembro, uma grande Gala de Natal, transmitida em direto do Auditório Municipal através dos canais digitais do município no YouTube e albufeira.pt e nas páginas de Facebook albufeira.pt e Câmara Municipal de Albufeira. "Corações de Natal" juntou diversos artistas locais num concerto único, numa iniciativa que o presidente da câmara municipal, José Carlos Rolo, disse ter por objetivo "promover a magia e o espírito de Natal, apoiar e valorizar os artistas locais e levar alegria e esperança a centenas de idosos do concelho com todas as medidas de segurança".



Foi um investimento de cerca de 30 mil euros.