Albufeira em 2.º no barómetro da Marktest

A Marktest já divulgou os resultados do seu estudo anual, em que analisa o desenvolvimento dos municípios portugueses. Albufeira volta a ocupar a vice-liderança nacional com um rating global de 13,9 valores, numa escala de 1 a 20, duas décimas abaixo do concelho de Aveiro, líder do estudo. Lisboa, Braga e Cascais completam por esta ordem o top dos cinco municípios com melhor rating.

O capítulo económico é aquele em que o concelho de Albufeira mais se destaca, atingindo nesta área a liderança nacional. O barómetro "Municípios Online" é um instrumento lançado em 2014 que permite observar 39 indicadores baseados no dinamismo demográfico, económico e qualidade de vida. O objetivo é facultar novas ferramentas às entidades locais ou a empresas, para que possam observar, de forma rápida e intuitiva, os principais pontos fortes e fracos de cada um dos 308 concelhos do País.

A aplicação disponibiliza mais de 600 variáveis para vários anos, organizadas pelos mais diversos temas: Demografia; Famílias; Habitação; Educação; Saúde; Cultura; Empresas; Emprego e Desemprego; Agricultura; Energia; Construção; Comércio; Ramo Automóvel; Turismo; Banca; Eleições; Índices Marktest; Ratings concelhios. O rating é elaborado segundo três componentes distintas: dinamismo demográfico que reúne um total de oito indicadores; dinamismo económico que junta 16 indicadores; qualidade de vida que congrega um total de 15 indicadores. Cada indicador é classificado com uma notação de 1 a 20 tendo em conta a posição do concelho no conjunto dos 308 concelhos do País. As três componentes têm uma notação média correspondente à média aritmética dos indicadores que a constituem. O rating concelhio total resulta igualmente da média aritmética das suas três componentes.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, trata-se de "uma boa notícia, numa altura em que a pandemia domina as notícias do dia". O autarca evidencia a sua "satisfação por verificar que Albufeira continua na vice-liderança deste estudo". "O que representa mais um motivo para fazermos mais e melhor, de maneira a mantermos os indicadores que nos são favoráveis e, simultaneamente, melhorarmos os aspetos em que estamos menos bem."

Terceiro lugar no ranking de maior independência financeira

De acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, apresentado recentemente, Albufeira volta a posicionar-se em 3.º lugar a nível nacional no ranking da independência financeira, com um rácio de 90,5%, depois de Lisboa e Lagoa, sendo o 2.º concelho na lista dos concelhos de média dimensão (entre 20 mil e 100 mil habitantes) no que se refere a este dado. Note-se que a independência financeira resulta do apuramento de receitas próprias superiores a 50% das receitas totais. No quadro do maior valor de receita fiscal, Albufeira ocupa o 16.º lugar a nível nacional, com 45.173.218 milhões de euros. Outro dado económico a reter é que, no quadro dos municípios com maiores resultados económicos em 2019, Albufeira ocupa o 15.º lugar entre os 308 municípios, com um volume gerado de 9.851.777 milhões de euros.

De referir ainda que numa boa prática de gestão autárquica, as receitas efetivas devem ser superiores às despesas efetivas, tendo estado nesta situação 170 municípios, com Albufeira em 5.º lugar, apresentando um grau de execução de saldo efetivo de 36,4%.

O estudo é produzido pela Ordem dos Contabilistas Certificados e pelo Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e, segundo os seus autores, "só 75 municípios se poderão considerar com um nível satisfatório de eficácia e eficiência financeira […] ao obterem uma pontuação total superior ou igual a 50% da pontuação global".

Desagravamento fiscal

Note-se que em 2019 a autarquia manteve a sua política de desagravamento fiscal no que se refere ao IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, com uma taxa aplicada de 0,3%, tal como em 2018, ou seja, o mínimo permitido por lei. Deste modo, classifica-se em 7.º lugar no que diz respeito ao ranking dos municípios com maior diminuição da coleta de IMI em 2019, ou seja, menos 1.189.698 milhões de euros. Em relação ao IMT – Imposto sobre Transações de Imóveis, uma das receitas com maior impacto sobre a receita municipal, Albufeira consta em 9.º lugar com uma receita total de 20.839.423 milhões de euros, registando um aumento face a 2018, que foi de 15.627.392 milhões de euros.

José Carlos Rolo vê com agrado estes resultados. "Correspondem ao nosso esforço, ao nosso empenho e ao máximo rigor que pomos na gestão do dia a dia deste município. Albufeira é um concelho promissor, um concelho com potencialidades excecionais e vamos continuar a fazer o melhor em nome do futuro e da qualidade de vida dos cidadãos."

Sublinhe-se ainda que o estudo salienta Albufeira como o município português, a par do Funchal, que apresenta desde 2012 níveis de receita de bens e serviços correntes superiores a 20 milhões de euros.