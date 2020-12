Obras decorrem a bom ritmo

Quem passa pela estrada de Olhos de Água, em frente ao mercado municipal, já se começa a aperceber de como vai ficar o futuro lar, creche e centro de dia. A obra, com investimento total superior a 5 milhões de euros, está bastante avançada – três meses de adiantamento em relação ao previsto inicialmente no cronograma de trabalhos –, "o que é uma excelente notícia", refere o presidente da câmara, José Carlos Rolo, que já esteve no local acompanhado pela vice-presidente, Ana Pífaro, pela presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Indaleta Cabrita, pelos técnicos da autarquia que estão a fazer o acompanhamento dos trabalhos e pelas empresas responsáveis pela empreitada e fiscalização da obra.

Refira-se que a construção do edifício teve início no passado mês de junho e tem um prazo de execução de dois anos.

Equipamento vai ter áreas distintas para crianças e idosos

O futuro edifício do Lar, Creche e Centro de Dia de Olhos de Água está a ser construído num terreno com uma área de 6.225,41 metros quadrados. A área bruta de construção é de 3.880,72 metros quadrados, sendo que o equipamento integra duas áreas distintas: uma destinada exclusivamente a creche e outra a centro de dia e Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), ambas com entradas independentes.

A creche tem capacidade para 42 crianças, enquanto as restantes valências poderão acolher um total de 134 utentes: 57 idosos (em ERPI), 35 idosos (em regime de centro de dia), mais 42 utentes do serviço de apoio domiciliário.